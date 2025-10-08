Ситуація в енергетиці складна. Де вона найважча та які регіони під загрозою перш за все

Напередодні холодів країна-терорист знову пробує забрати в нас світло та тепло

Ситуація в енергетиці України залишається складною. В ніч на середу, 8 жовтня, Росія вдарила по енергооб'єктах Чернігівщини і Дніпропетровщини — абсолютно всіх українців закликають економити електрику.

Що треба знати:

Росія продовжує енергетичний терор

"Укренерго" просить українців економити електроенергію, особливо у пікові вечірні години

Напередодні холодів ворог цілеспрямовано атакує джерела тепла в Україні

Про це повідомили в "Укренерго". Енергетики закликали українців до економії електроенергії, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері (з 17:00 до 22:00) Це допомагає знизити навантаження на систему. Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії є по всій Україні.

Де найскладніша ситуація

Найважчою ситуація з енергопостачанням залишається на Чернігівщині. В області діють обмеження. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.

Напередодні холодів Росія намагатиметься позбавити українців тепла

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів OBOZ UA, що Росія намагається атакувати джерела тепла в Україні — це і котельні, і теплоцентралі. Зараз ворог в зоні 100-120 кілометрів вздовж лінії бойового зіткнення і кордону прагне знищити електрику, газ, розподільчі мережі.

І я думаю, що нам слід очікувати ударів по котельних, теплоелектроцентралях, по всьому, що є джерелом тепла. І, на жаль, треба готуватися до цих ударів і якомога швидше, Олександр Харченко

