В Одесі дуже важка ситуація після обстрілів: люди без світла і вишиковуються в черзі за водою

Низка критичних об’єктів була знеструмлена, тому почалися проблеми з водопостачанням

Після ранкової масованої атаки в Одесі та області, як і в низці інших регіонів, частково немає світла, а в обласному центрі відсутнє водопостачання. Для городян відкрито 13 бюветів, де вони можуть набрати воду.

Як повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов, у місті розгортають "Пункти незламності". Ситуація в обласному центрі зараз тяжка. Він зазначив, що лікарні та критична інфраструктура на генераторах.

У пресслужбі філії "Інфоксводоканал" повідомили, що низка критичних об’єктів була знеструмлена. Для відновлення водопостачання частину помпових станцій переведено на роботу від генераторів. Однак значна потужність та технологічні умови роботи деяких помпових станцій не дозволяють використовувати на них джерела автономного живлення.

Через відсутність світла на деяких об’єктах спостерігаються перебої з водопостачанням у різних районах Одеси, пише Odessa.online.

З 8:00 в Одесі відкрито для відвідувачів 13 бюветів за адресами:

вул. Дальницька, 25;

пр. Небесної Сотні, 14;

вул. І. Рабіна;

пр. Насіння Комерного (Гагаріна), 33;

вул. Добровольців (Маршала Говорова);

6-та ст. Б. Фонтану;

сквер Михайлівський;

вул. Інглезі — Геранева;

сквер Старобазарний;

вул. Освіти, 1Д;

сквер Прохорівський;

вул. Кримська.

Не працюють три бювети: — вул. Космонавтів, 17а, сквер Мечникова та ін. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 1.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі було введено екстрені відключення світла через обстріл.