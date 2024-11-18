"Зелений коридор": військовий розповів, яким повинен бути ідеальний вік мобілізованого

Брак життєвого досвіду на "нулі" може коштувати життя

"Зелений коридор" за віком для військового, якого варто було б мобілізовувати – це 25-30 років. Але брак життєвого досвіду у такого солдата може коштувати йому життя у бою. Тому повинна бути тонка межа – вік та мудрість.

Про це сказав лідер Центру підготовки населення Володимир Авдєєнко ("Вальдемар") в інтерв'ю "Телеграфу" в межах проєкту "Лінія спротиву". Він пояснив, що перша головна навичка для військового – це фізична підготовка, а вона залежить від фізичних можливостей.

"Для потенційного бійця перша навичка — фізична підготовка. Далі — тактична медицина. І далі ще накладаєш, як торт, знання зброї й все інше, володіння дроном (зараз це як стандарт), топографія, інженерна підготовка. Бажано знати й вміти поводитись з різною зброєю. Також важливим є вік воїна: у молодому віці наші гормони на високому рівні, це допомагає бути більш вмотивованими. Якщо накласти на це фізичні можливості, то такі люди жваво йдуть у бій. 25-30 років — зелений коридор для людини", – сказав він, розповідаючи про головні базові навички для бійця-новобранця.

Проте, додав Авдєєнко, потрібно зберігати межу між віком військового та наявністю своєрідної життєвої мудрості. Брак життєвого досвіду на "нулі" може коштувати життя.

"Ніби молоді хлопці активніші, але доросліша людина має досвід і психологічно інакше сприймає ризики", – пояснив він.

Як повідомляв "Телеграф", колишній головнокомандувач Збройних сил України, посол у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що Україна не повинна знижувати мобілізаційний вік, якщо в цьому немає критичної потреби. В іншому випадку країна може залишитися без майбутнього, оскільки українці від 18 до 25 років, які будуть відновлювати країну, "згорять" на війні.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент зараз не розглядає питання щодо зниження мобілізаційного віку. Реальних дискусій про зниження мобілізаційного віку в парламенті не ведеться й не велося до цього. Але в Україні є як прибічники, так і противники такої ідеї.