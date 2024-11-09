Це наше "золоте покоління": у Раді пояснили, чи планують знижувати мобілізаційний вік

В Україні існує демографічна яма

У Верховній Раді не розглядають зниження мобілізаційного віку нижче за 25 років. Водночас таке питання регулярно задають партнери України.

Про те, як він відповідає на ці запитання, розповів перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко в ефірі Radio NV. За його словами, люди, молодші за 25 років — "золоте покоління" України.

"Одна з відповідей, яку я особисто давав, що у нас трошки інша демографічна ситуація, ніж була колись десь, коли це реалізовувалося. Тому що приводяться приклади інших воєн. Ми пояснюємо, що в нас демографічна яма. З 2005 року до 2013 років, сім-вісім років у нас була велика народжуваність. Далі, з 2013 року, ми почали втрачати темпи народжуваності, зараз вони дуже низькі. Тому це наше "золоте покоління", з яким нам відбудовувати країну, з яким нам працювати", — сказав Корнієнко.

Він нагадав, що не так давно Верховна Рада заборонила мобілізацію молодших за 25 років, які раніше вважалися обмежено придатними. Їх могли мобілізувати через неузгодженість законодавства.

За словами Корнієнка, у світлі цього дискусію про зниження мобілізаційного віку нижче за 25 років "важко уявити". Він додав, що ці обговорення — "не умови, не шантаж, а просто питання" — існує серед партнерів, які питають, чому молоді чоловіки до 25 років в Україні не підлягають мобілізації.

Як повідомляв "Телеграф", колишній головнокомандувач Збройних сил України, посол у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що Україна не повинна знижувати мобілізаційний вік, якщо в цьому немає критичної потреби. В іншому випадку країна може залишитися без майбутнього, оскільки українці від 18 до 25 років, які будуть відновлювати країну, "згорять" на війні.