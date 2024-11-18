"Зеленый коридор": военный рассказал, каким должен быть идеальный возраст мобилизованного

Нехватка жизненного опыта на "нули" может стоить жизни

"Зеленый коридор" по возрасту для военного, которого стоило бы мобилизовывать – это 25-30 лет. Но нехватка жизненного опыта у такого солдата может стоить ему жизни в бою. Поэтому должен быть тонкий предел – возраст и мудрость.

Об этом сказал лидер Центра подготовки населения Владимир Авдеенко ("Вальдемар") в интервью "Телеграфу" в рамках проекта "Линия сопротивления". Он объяснил, что первый главный навык для военного – это физическая подготовка, а она зависит от физических возможностей.

"Для потенциального бойца первый навык — физическая подготовка. Дальше — тактическая медицина. И дальше еще накладываешь, как торт, знание оружия и все остальное, владение дроном (сейчас это как стандарт), топография, инженерная подготовка. Желательно знать и уметь обращаться с разным оружием. Также важным является возраст воина: в молодом возрасте наши гормоны на высоком уровне, это помогает быть более мотивированными. Если наложить на это физические возможности, то люди живо идут в бой. 25-30 лет — зеленый коридор для человека", – сказал он, рассказывая о главных базовых навыках для бойца-новобранца.

Однако, добавил Авдеенко, нужно сохранять границу между возрастом военного и наличием своеобразной жизненной мудрости. Нехватка жизненного опыта на "нули" может стоить жизни.

"Как правило, молодые ребята более активны, но более взрослый человек имеет опыт и психологически иначе воспринимает риски", — пояснил он.

Как сообщал "Телеграф", бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол в Великобритании Валерий Залужный считает, что Украина не должна снижать мобилизационный возраст, если в этом нет критической потребности. В противном случае страна может остаться без будущего, поскольку украинцы от 18 до 25 лет, которые будут восстанавливать страну, сгорят на войне.

Напомним, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент сейчас не рассматривает вопрос о снижении мобилизационного возраста. Реальных дискуссий о понижении мобилизационного возраста в парламенте не ведется и не велось до этого. Но в Украине есть как сторонники, так и противники такой идеи.