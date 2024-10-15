Найкращий час для війни? Чому мобілізаційний вік потрібно зменшити

Командир вважає, що так буде найкраще для армії

Командир 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" полковник Ігор Оболенський пояснив, чому він виступає за зниження мобілізаційного віку до 21 року.

Своїми думками він поділився в інтерв’ю "Українській правді". Відповідаючи на запитання журналіста Романа Кравця, Оболенський заявив, що "важкі часи народжують сильних людей". За його словами, що більше зараз людей, особливо молоді, відчує, що таке війна, то легше військовим буде далі.

"Слід згадати Карла фон Клаузевіца, який говорив: "Трьом елементам відповідають три сили, що діють на війні, — народ, армія (полководець) і уряд". Як зробити так, щоб це працювало в єдиній системі? Чим більше народ відчує весь негатив, який є зараз, тим ми будемо ефективнішими в майбутньому", — зазначив Оболенський.

Кравець поставив Оболенському питання "А хто тоді залишиться тут жити?". Це питання ставлять демографи у зв’язку із нинішніми подіями. На це полковник відповів, що "тотальної смерті не існує", а в його підрозділі є люди, які неодноразово отримували поранення, але все одно поверталися до ладу.

"У мене питання: "Чому в нас виходить зберегти людей?". Тому що ми ефективно плануємо операції, тому що бійці мають довіру до держави, до головного. Є довіра один до одного. І навіть якщо це буде 21 рік, це буде набагато ефективніше, тому що йдеться про молодь, яка відчує на собі негатив війни, створить професійну армію та знищить ворога", — заявив командир "Хартії".

Оболенський вважає, що зниження віку до 21 року є необхідним, оскільки в цей період людина більше розуміє життя, ніж у 18 років. Саме у цьому віці молодь відчуває, що таке війна.

"Коли почалася агресія Росії у 2014 році, багатьом нашим хлопцям було по 12 років і старше. Моєму синові зараз 11. Якщо війна буде ще 10 років, він прийде до армії. Моє завдання зараз – створити такі умови, щоб я не переживав, що мій син прийде до армії, а про нього хтось не подбає", — наголосив полковник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як ТЦК виявляє порушників військового обліку.