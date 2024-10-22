Знизити мобілізаційний вік до 14 років потрібно буде за однієї умови: Корчинський пояснив

Коли чоловік здатен підняти автомат, він вже може стати солдатом

Мобілізаційний вік можна знизити до 14 років у разі загрози знищення країни. Таку заяву зробив лідер політичної партії "Братство" Дмитро Корчинський.

За словами політика, коли чоловік здатен підняти автомат, він вже може стати солдатом. Про це Корчинський сказав в етері телеканалу НТА.

Політик навів приклади країн Центральної Африки, де підлітки віком від 12 до 14 років вже беруть участь у бойових діях. Він наголосив, що за умов катастрофічної загрози для держави потрібно використовувати всі наявні ресурси. За його словами, чимало "прогресивних країн" застосовують подібні практики в регіонах, де тривають постійні воєнні конфлікти.

Лідер "Братства" визнав, що така пропозиція може викликати неоднозначну реакцію суспільства. Водночас він підкреслив, що йдеться про теоретичну можливість, яка може знадобитися лише в умовах граничної небезпеки для України.

Раніше Дмитро Корчинський також запропонував заборонити виїзд українських дітей за кордон. В етері програми "Говорить великий Львів" він наголосив, що діти мають залишатися в Україні, чути звуки сирен та вибухів. За його словами, це допоможе виховати в них ненависть до Росії.

На думку політика, українські діти повинні на власні очі бачити поховання військових та загиблих від вибухів цивільних. Корчинський переконаний, що це допоможе їм зрозуміти відповідальність, яка невдовзі ляже на їхні плечі. Він також застеріг, що діти, які зараз живуть за кордоном, можуть не повернутися до України. Це призведе до втрати "цвіту нації" та майбутніх захисників держав, каже політик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи планують в Україні знизити мобілізаційний вік до 21 року. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.