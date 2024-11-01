Погрожував вбивством родині зниклого військового: у Черкаській області затримали рекетира

Правоохоронці затримали зловмисника "на гарячому"

На Черкащині затримали 28-річного чоловіка, який видурював гроші в родин зниклих військових. Він погрожував вбивством дружині та дітям захисника ЗСУ, який зник безвісти на Покровському напрямку.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України. Шахрай знаходив свої жертви на інтернет-форумах, де родичі шукали інформацію про зниклих військових.

Чоловік переконав дружину зниклого бійця, що її коханий у полоні, і за його повернення потрібно заплатити. Жінка, яка відчайдушно шукала будь-яку інформацію про чоловіка, перерахувала зловмиснику 160 тисяч гривень.

"Коли у неї виникли сумніви щодо подальшого перерахування суми, фігурант почав погрожувати їй. Зокрема, рекетир повідомив, що може вбити жінку разом з чоловіком і їхньою дитиною", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника "на гарячому", коли він одержував на банківські реквізити ще 30 тис. грн від постраждалої сім’ї. За даними слідства, основну інформацію про сім’ї полонених чи зниклих безвісти військових фігурант отримував на тематичних інтернет-форумах, де люди писали про своїх родичів.

Під час обшуку в підозрюваного знайшли телефони з доказами злочину та банківські картки. Йому загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна за вимагання в особливо великих розмірах під час воєнного стану.

Правоохоронці нагадують: якщо вам погрожують або вимагають гроші за "визволення" рідних з полону, негайно телефонуйте до Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених за номерами:

+38 067 650-83-32

+38 098 087-36-01

або пишіть на пошту: [email protected]

Також нагадують, що питання звільнення військовополонених перебуває вийнятково у компетенції органів державної влади.

Наразі підозрюваного відправили під цілодобовий домашній арешт, але прокуратура вимагає взяти його під варту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що керівники навчальних закладів погоріли на хабарях в Одесі. Один з них вимагав та отримав 500 доларів від раніше відрахованого курсанта. За цю суму затриманий обіцяв відновити хлопця на денну форму навчання, щоб той міг уникнути призову на військову службу.