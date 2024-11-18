Що робити, якщо не згоден з висновком ВЛК

Юрист розповіла, куди звертатися у такому випадку

Військовозобов'язаний може відмовитися від висновку військово-лікарської комісії, якщо з ним не згоден. Найчастіше, коли ВЛК визнає чоловіка придатними до служби, попри наявність серйозних проблем зі здоров'ям.

У таких випадках адвокатка Лідія Карплюк, партнерка юридичної компанії "Leshchenko, Doroshenko & Partners", радить оскаржувати висновок комісії. Пише Главред.

Юристка наголошує, що важливо надавати всі наявні медичні документи під час огляду. Якщо комісія проігнорувала ці матеріали або очевидні протипоказання , потрібно діяти негайно.

Куди звертатися зі скаргами

Адвокатка рекомендує подавати письмову скаргу до ВЛК вищого рівня та до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Як поводитися з документами

Перед підписанням потрібно уважно вивчати папери та не погоджуватися на їхнє підписання, якщо є сумніви . Карплюк наголошує, що посадові особи ТЦК і СП не мають права силоміць примушувати підписувати документи або робити це за людину.

Якщо ТЦК фіксує відмову особи від призову, матеріали можуть бути передані до правоохоронних органів для початку досудового розслідування. Але під час розслідування можна надати докази та пояснення, що дії були пов'язані з оскарженням порушень.

"І навіть якщо таке станеться, то під час досудового розслідування ви зможете пояснювати, що з вашого боку жодного умислу на вчинення протиправних дій не було. Натомість були порушення, які ви почали оскаржувати. Перспектива такого кримінального провадження невелика, і чим більше з вашого боку буде документів і письмових скарг, тим більшою буде ймовірність, що ніхто вас незаконно не притягне до відповідальності", — зазначає юристка.

Нагадуємо, як проходить процедура ВЛК. Розпочинається вона з повного медичного обстеження, яке включає оцінку таких фізичних параметрів, як зріст, вага, артеріальний тиск, зір, слух, а також аналізи крові.

Крім цього, обов'язковою частиною обстеження є психологічне тестування, яке допомагає виявити можливі психічні відхилення, стресостійкість і здатність приймати рішення в складних ситуаціях.

Після завершення медичного огляду та психологічного тестування людина отримує направлення на військово-лікарську комісію, де лікарі остаточно вирішують щодо придатності до служби.

Раніше "Телеграф" писав, коли чоловік може відмовитися від повістки. Деякі громадяни зобов'язані відреагувати на виклик до військкомату.