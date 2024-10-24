Не дають відстрочку від мобілізації без ВЛК? Юрист пояснила, що робити

Комісія повинна прийняти рішення про надання або відмову та повідомити про це заявнику

Громадяни, які подали заяву про відстрочку до ТЦК та СП, не повинні проходити медичний огляд до ухвалення рішення комісією. Однак, на практиці трапляються різні ситуації.

Адвокатка Дар'я Тарасенко розповіла про один з таких випадків. Один із клієнтів адвокатки звернувся до ТЦК з заявою на відстрочку, відправивши її поштою, проте відповіді на свою заяву він так і не отримав.

У відповідь на запит ТЦК заявив, що вона була залишена без реалізації, і що спершу громадянин повинен пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Такий підхід, за словами Тарасенко, є незаконним і протиправним.

Щоб захистити права клієнта, адвокатка направила адвокатський запит до ТЦК та СП про результати розгляду заяви. Після отримання відповіді про необхідність проходження ВЛК, було вирішено звернутися до суду з позовом.

"У відповіді адвокату ТЦК та СП вказав, що заява на відстрочку була залишена без реалізації, а клієнту спочатку необхідно пройти ВЛК, і тільки тоді буде вирішуватись питання щодо розгляду заяви на відстрочку", — написала юристка.

Основні аргументи в позові до суду були такі:

ні закон, ні постанова КМУ №560 не ставить наявність права на відстрочку у залежність від проходження ВЛК;

постанова КМУ 560 не містить підстав для повернення заяви без реалізації. Тому комісія зобов’язана розглянути заяву та прийняте рішення про надання або відмову у наданні відстрочки;

згідно з пунктом 63, військовозобов’язані, які звернулися до ТЦК з заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

Тарасенко підкреслила, що комісія повинна прийняти рішення про надання або відмову у відстрочці та письмово повідомити про це заявника . У разі відмови рішення може бути оскаржене в суді.

Нагадуємо, якщо військовозобов'язаний подав заяву на відстрочку, його не можуть викликати на ВЛК до ухвалення рішення. Однак, якщо чоловік н е подав заяву і вже отримав повістку, він зобов'язаний пройти медогляд на загальних підставах.

Якщо ж комісія відмовляє у відстрочці, військовозобов’язаного направляють на медкомісію для визначення придатності до служби.

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