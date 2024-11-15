Коли чоловік може відмовитися від повістки

Деякі громадяни зобов'язані відреагувати на виклик до військкомату

Під час загальної мобілізації військовозобов’язаним можуть вручати повістки будь-де — на вулиці, роботі або навіть поштою. Однак існують обставини, за яких чоловік може законно відмовитися від отримання повістки без наслідків.

Юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" надали роз’яснення щодо підстав, за яких можлива відмова від повістки. Зазвичай повістка означає виклик до територіального центру комплектування для постановки на військовий облік, оновлення даних або проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Юристи зазначають, якщо громадянин нещодавно оновив свої військові облікові дані, пройшов ВЛК та має чинну відстрочку від мобілізації , повістка вручається без підстав. У такому випадку достатньо повідомити працівникам ТЦК про актуальність даних і показати штрих-код для перевірки інформації в єдиному реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг".

Також право не брати повістку без будь-яких правових наслідків можуть громадяни, які були виключені з військового обліку. Адже вони не мають жодного юридичного та правового зв’язку з військкоматом.

Коли можна відмовитися від повістки без наслідків:

якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає неуповноважена на це особа;

на повістці немає печатки ТЦК/підпису його керівника.

Що буде, якщо відмовитися без підстав

Якщо громадянин не має актуальних даних у військово-обліковому реєстрі й відмовляється від повістки, це є порушенням закону. Представники ТЦК складають акт про відмову, який підписується свідками або самим військовозобов'язаним (якщо він погоджується).

Такий акт стає юридичним доказом, який може бути підставою для адміністративного стягнення.

Штрафи за порушення

Згідно із законодавством, відмова без підстав карається штрафом у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Нагадуємо, якою має бути повістка. Вона має містити наступні обов'язкові реквізити:

прізвище, власне ім’я, по батькові та дата народження громадянина, якому адресована повістка;

найменування районного (міського) ТЦК (або його відділів), що видав повістку;

мета виклику до ТЦК;

місце, день і час явки за викликом;

найменування посади, власне ім’я та прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання — для повісток, оформлених на бланку. Такі повістки скріплюються гербовою печаткою;

прізвище та ім’я керівника ТЦК або його відділу, дата накладення кваліфікованого електронного підпису — для повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки та про обов’язок повідомити про причини неявки.

Раніше "Телеграф" писав, що у ТЦК розповіли, чому повістки видають у громадських місцях. Вручення повісток у таких місцях відбувається переважно тоді, коли під час перевірки документів виявляються порушення військового обліку.