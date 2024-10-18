Нові правила ВЛК: хто видає направлення та скільки проходити медогляд
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Раніше чоловікам давали лише 4 дні, щоб пройти медкомісію
У травні 2024 року правила проходження військово-лікарської комісії дещо змінилися. Зокрема, медичні огляди тепер можуть здійснювати не лише військові комісії, але й гарнізонні, що знаходяться у цивільних медичних закладах.
Також стала можлива передача медичних та військових документів в електронному форматі через спеціальні системи, що прискорює процес і спрощує координацію між різними органами. Відповідні зміни були запроваджені наказом №402 Міністерства оборони.
Хто дає направлення на медкомісію
Як і раніше, направлення на ВЛК видають у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, які відповідають за роботу з військовозобов'язаними та резервістами.
Особливу увагу приділяють тим, хто не має військово-облікових документів або перебуває в розшуку, адже їх стан здоров'я та здатність до проходження військової служби невідомі.
Як проходить процедура ВЛК
Процедура ВЛК розпочинається з повного медичного обстеження, яке включає оцінку таких фізичних параметрів, як зріст, вага, артеріальний тиск, зір, слух, а також аналізи крові.
Крім цього, обов'язковою частиною обстеження є психологічне тестування, яке допомагає виявити можливі психічні відхилення, стресостійкість і здатність приймати рішення в складних ситуаціях.
Після завершення медичного огляду та психологічного тестування людина отримує направлення на військово-лікарську комісію, де лікарі остаточно вирішують щодо придатності до служби.
Зазначимо, тривалість проходження ВЛК зараз складає 14 днів. Раніше військовозобов'язаному давали лише 4 дні для проходження медогляду, а щоб визнати його непридатним для служби, вистачало висновків однієї комісії.
Нагадуємо, що в Україні скасували статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних громадян під час воєнного стану. Тепер існують лише два варіанти оцінки стану здоров'я: "придатний" або "непридатний" до військової служби.
Комісія перегляне їхній статус і може або визнати їх "непридатними" та виключити з військового обліку, або ж змінити статус на "придатний", що дозволить їх мобілізувати.
Повторну ВЛК повинні пройти особи з:
- інвалідністю ІІ групи;
- інвалідністю ІІІ групи.
Після оновлення даних ці військовозобов'язані отримають електронне направлення для проходження медогляду у своєму електронному кабінеті.
Згідно з новим законом, всі громадяни, які мали статус "обмежено придатний", зобов'язані пройти повторну комісію протягом дев'яти місяців з моменту набрання чинності змін — тобто до 4 лютого 2025 року.
Раніше "Телеграф" писав, як оцінюється стан здоров'я та ступінь придатності на ВЛК та які документи оформлюють лікарі комісії.