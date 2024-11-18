Что делать, если не согласен с заключением ВВК

Юрист рассказала, куда обращаться в таком случае

Военнообязанный может отказаться от заключения военно-врачебной комиссии, если с ним не согласен. Чаще всего, когда ВВК признает мужчину пригодными к службе, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

В таких случаях адвокат Лидия Карплюк, партнер юридической компании "Leshchenko, Doroshenko & Partners", советует обжаловать заключение комиссии. Пишет Главред.

Юрист отмечает, что важно предоставлять все имеющиеся медицинские документы во время осмотра. Если комиссия проигнорировала эти материалы или очевидные противопоказания , нужно действовать немедленно.

Куда обращаться с жалобами

Адвокат рекомендует подавать письменную жалобу в ВВК высшего уровня и в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Как обращаться с документами

Перед подписанием следует внимательно изучать бумаги и не соглашаться на их подписание, если есть сомнения . Карплюк отмечает, что должностные лица ТЦК и СП не имеют права насильно заставлять подписывать документы или делать это за человека.

Если ТЦК фиксирует отказ лица от призыва, материалы могут быть переданы правоохранительным органам для начала досудебного расследования. Но при расследовании можно предоставить доказательства и объяснения, что действия были связаны с обжалованием нарушений.

"И даже если такое произойдет, то в ходе досудебного расследования вы сможете объяснять, что с вашей стороны никакого умысла на совершение противоправных действий не было. В то же время были нарушения, которые вы начали обжаловать. Перспектива такого уголовного производства невелика, и чем больше с вашей стороны будет документов и письменных жалоб, тем больше будет вероятность, что никто вас незаконно не привлечет к ответственности", — отмечает юрист.

Напоминаем, как проходит процедура ВВК. Начинается она с полного медицинского обследования, включающего оценку таких физических параметров, как рост, вес, артериальное давление, зрение, слух, а также анализы крови.

Кроме этого, обязательной частью обследования является психологическое тестирование, помогающее выявить возможные психические отклонения, стрессоустойчивость и способность принимать решения в сложных ситуациях.

После завершения медицинского осмотра и психологического тестирования человек получает направление на военно-врачебную комиссию, где врачи окончательно решают пригодность к службе.

Ранее "Телеграф" писал, когда мужчина может отказаться от повестки. Некоторые граждане обязаны отреагировать на вызов в военкомат.