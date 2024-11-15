Точно не "лізти зі шкіри": як правильно українською говорити про надзусилля

Багато українців вживають калькований з російської вислів

У повсякденному спілкуванні українці часто використовують вислів "лізти зі шкіри", не підозрюючи, що це калька з російської мови. А вони спотворюють питому українську фразеологію.

"Телеграф" з'ясував, як правильно висловлювати цю думку українською. Адже вислів "лізти зі шкіри" є дослівним перекладом російського фразеологізму "лезть из кожи вон".

Чому не "лізти"?

Така калька не відповідає природі української мови та її образній системі. Українська мова має власні засоби для передачі цього значення.

Правильний варіант

В українській мові правильним є фразеологізм "пнутися зі шкіри". Цей вислів означає докладати надзвичайних зусиль, старатися з усіх сил, намагатися зробити щось попри складнощі.

Приклади правильного вживання

Він пнеться зі шкіри, щоб справити враження на керівництво.

Учні пнулися зі шкіри, готуючись до важливого іспиту.

Команда пнеться зі шкіри, щоб встигнути із запуском проєкту.

Щоб запам'ятати правильний варіант, можна звернути увагу на логіку дії: коли людина дуже старається, вона напружується, пнеться, а не лізе. Це більш природний образ для української мови.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати "совєсть" українською. Є кілька оригінальних слів, щоб уникнути кальки.