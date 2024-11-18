Чи мають право представники ТЦК зупиняти авто

Співробітники військкомату не повинні вимагати чоловіка вийти з авто

В умовах воєнного стану в Україні співробітники територіальних центрів комплектування активно проводять оповіщення громадян. Іноді це включає зупинку автомобілів на дорогах.

Проте такі дії викликають питання щодо їх законності. Адвокат Ростислав Кравець роз’яснив, коли зупинка авто є правомірною, а коли — порушенням. Передає "Bigmir Aвто".

Згідно із законодавством, співробітники ТЦК не мають повноважень зупиняти транспортні засоби чи перевіряти документи водіїв. Це право належить виключно працівникам поліції і лише в межах чітко визначених законом випадків.

Юрист зазначає, якщо співробітники ТЦК працюють спільно з поліцією, водій зобов’язаний виконати вимогу поліцейських про зупинку та надати документи . Правоохоронці повинні представитися, пояснити причину зупинки та діяти в межах своїх повноважень.

Що робити, якщо вам намагаються вручити повістку на дорозі

Адвокат зазначає, що повістка повинна бути оформлена належним чином — із підписом та печаткою. Її може виписати лише уповноважена особа ТЦК. Якщо повістка містить помилки або не має печатки, громадянин має право відмовитися від її отримання.

Вимоги до дій співробітників ТЦК:

вони повинні пред’явити свої документи та підтвердити повноваження;

не мають права вимагати виходити громадянину з авто чи передачі документів без участі поліції.

Як діяти у разі порушення закону

Адвокат Ростислав Кравець наголошує, що громадянам не слід виходити з автомобіля чи передавати документи особам, які не діють у межах закону. Якщо дії співробітників ТЦК здаються підозрілими або незаконними, рекомендується знімати ситуацію на камеру. Це допоможе зафіксувати можливі порушення.

У таких випадках юрист радить одразу викликати поліцію, яка має законні повноваження оцінити ситуацію та вжити відповідних заходів.

Раніше "Телеграф" писав, коли чоловік може відмовитися від повістки. Деякі громадяни зобов'язані відреагувати на виклик до військкомату.