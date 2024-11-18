"Бусификации" не будет? Умеров рассказал об изменениях в мобилизации

Время реформирования пришло

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина собирается уйти от "бусификации", ведь планируется реформирование системы мобилизации.

Об этом Умеров рассказал на брифинге. По его словам, Украина перейдет к внедрению новых механизмов мобилизации.

"Все зависит от врага, какие угрозы несет враг. Враг сейчас планирует увеличение своего личного состава. Мы держим фронт, придаем значение человечности нашей мобилизации, ввели, как вы знаете, закон, начали работать рекрутинговые центры, начали цифровизацию, чтобы иметь цифровые инструменты, чтобы люди знали, что у них есть выбор", — сказал он.

Умеров подчеркнул, что в этом году парламент принял закон о мобилизации, были открыты рекрутинговые центры и начата цифровизация, создание цифровых инструментов. Все это сделано, чтобы люди знали, что у них есть выбор для службы в армии.

"Сейчас, для нас, очень важен приоритет защиты нашей страны, и поэтому, планируем отходить от этих болезненных вопросов для населения… Чтобы решить этот вопрос — у нас есть предложения, которые мы будем обсуждать в Кабмине, чтобы предлагать такую реформу и отойти от этих фантомных вводов", — добавляет министр обороны.

Он напомнил, что в ряды ВСУ могут присоединиться и те, кто живет за границей. Минибороны работает для всех граждан Украины.

К тому же, как отметила заместитель по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, запущенный в приложении Резерв+ модуль онлайн-рекрутинга показывает, что украинцы ответственны и не ждут принудительной мобилизации.

Многие военнообязанные сами делают сознательный выбор, чтобы присоединиться к ВСУ.

"Онлайн-рекрутинг будет развиваться и будет как раз человечной, такой сервисной альтернативой принудительной мобилизации. Украина должна очень быстро развиваться в этом направлении", — сказала она.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Третьей штурмовой высказались по поводу расформирования территориальных центров комплектования (ТЦК).