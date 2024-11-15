Рус

Як діяти, якщо вас намагаються примусово доставити до ТЦК

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Перевірка документів
Перевірка документів. Фото Колаж "Телеграфу"

Доставка до військкомату без участі правоохоронців є неправомірною

Представники ТЦК та СП не мають права затримувати військовозобов’язаних громадян. Доставити до військкомату можуть лише співробітники поліції, коли є законні підстави.

"Телеграф" розповідає, що робити, якщо вас намагаються затримати. Законне затримання можливе лише в тому разі, якщо в базах даних "Оберіг" чи "Резерв+" є відповідні записи про порушення військового обліку або оголошення в розшук.

Наприклад, підставою для затримання може стати невчасне оновлення даних або неявка до військкомату за викликом.

Адвокатка юридичної компанії "Актум" Оксана Доготер пояснює, під час затримання поліція зобов'язана скласти протокол, у якому фіксуються всі деталі інциденту — хто, коли і де затримали особу, куди її доставили, та хто прийняв її в ТЦК. Відсутність такого протоколу свідчить про те, що офіційного затримання не було, і громадянин начебто самостійно прийшов у ТЦК.

"Саме поліціянти складають протокол затримання. Але в більшості випадків люди самостійно їдуть з представниками ТЦК. Вже в приміщенні ТЦК їх відправляють на процедуру ВЛК та мобілізують", — каже Доготер.

У разі затримання людина має право вимагати складання протоколу і користуватися послугами адвоката — державного або приватного.

Юридичне бюро "Дубок та партнери" підтверджує, що тільки поліцейські мають право на затримання через порушення правил військового обліку. Без присутності поліції будь-яке примусове доставлення до ТЦК є незаконним.

Адвокати також наголошують, ніхто не має права забирати мобільний телефон під час затримання, адже він є власністю людини. Залишаючи людину без зв’язку, працівники ТЦК позбавляють її права на захист.

Нагадуємо, що під час воєнного стану громадяни мають носити з собою документи. Зокрема, чоловіки повинні мати військово-обліковий документ.

Відсутність або відмова пред’явити військово-обліковий документ під час перевірки є адміністративним порушенням.

Розмір штрафу передбачений частиною 2 статті 210-1 Кодексу про адмінправопорушення. Порушення правил військового обліку або мобілізації карається штрафом від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Раніше "Телеграф" писав, чому повістки видають у громадських місцях. У ТЦК пояснили, що вручення повісток у таких місцях відбувається переважно тоді, коли під час перевірки документів виявляються порушення військового обліку.

Теги:
#Поліція #Мобілізація #Затримання #ТЦК