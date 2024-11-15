Як діяти, якщо вас намагаються примусово доставити до ТЦК

Доставка до військкомату без участі правоохоронців є неправомірною

Представники ТЦК та СП не мають права затримувати військовозобов’язаних громадян. Доставити до військкомату можуть лише співробітники поліції, коли є законні підстави.

"Телеграф" розповідає, що робити, якщо вас намагаються затримати. Законне затримання можливе лише в тому разі, якщо в базах даних "Оберіг" чи "Резерв+" є відповідні записи про порушення військового обліку або оголошення в розшук.

Наприклад, підставою для затримання може стати невчасне оновлення даних або неявка до військкомату за викликом.

Адвокатка юридичної компанії "Актум" Оксана Доготер пояснює, під час затримання поліція зобов'язана скласти протокол, у якому фіксуються всі деталі інциденту — хто, коли і де затримали особу, куди її доставили, та хто прийняв її в ТЦК. Відсутність такого протоколу свідчить про те, що офіційного затримання не було , і громадянин начебто самостійно прийшов у ТЦК.

"Саме поліціянти складають протокол затримання. Але в більшості випадків люди самостійно їдуть з представниками ТЦК. Вже в приміщенні ТЦК їх відправляють на процедуру ВЛК та мобілізують", — каже Доготер.

У разі затримання людина має право вимагати складання протоколу і користуватися послугами адвоката — державного або приватного.

Юридичне бюро "Дубок та партнери" підтверджує, що т ільки поліцейські мають право на затримання через порушення правил військового обліку . Без присутності поліції будь-яке примусове доставлення до ТЦК є незаконним.

Адвокати також наголошують, ніхто не має права забирати мобільний телефон під час затримання, адже він є власністю людини. Залишаючи людину без зв’язку, працівники ТЦК позбавляють її права на захист.

Нагадуємо, що під час воєнного стану громадяни мають носити з собою документи. Зокрема, чоловіки повинні мати військово-обліковий документ.

Відсутність або відмова пред’явити військово-обліковий документ під час перевірки є адміністративним порушенням.

Розмір штрафу передбачений частиною 2 статті 210-1 Кодексу про адмінправопорушення. Порушення правил військового обліку або мобілізації карається штрафом від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Раніше "Телеграф" писав, чому повістки видають у громадських місцях. У ТЦК пояснили, що вручення повісток у таких місцях відбувається переважно тоді, коли під час перевірки документів виявляються порушення військового обліку.