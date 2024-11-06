Перелік захворювань, з якими не мобілізують у листопаді

Не підлягають призову люди з психічними розладами

У листопаді продовжуються мобілізаційні заходи в Україні. Деякі категорії громадян можуть бути виключеними з військового обліку або отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров'я.

Наказ Міністерства оборони №490 "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України" деталізує список захворювань, які визнають військовозобов'язаних непридатними до військової служби. Також згідно з чинним законодавством, усі громадяни призовного віку повинні пройти військово-лікарську комісію, яка визначає їхню придатність.

Основні групи захворювань, які дозволяють отримати звільнення від мобілізації:

тяжкі інфекційні захворювання — активний туберкульоз з розпадом легеневої тканини, важкі форми вірусних гепатитів та ВІЛ за наявності ускладнень;

— активний туберкульоз з розпадом легеневої тканини, важкі форми вірусних гепатитів та ВІЛ за наявності ускладнень; хвороби органів дихання — особливо тяжкі форми астми та хронічні хвороби легенів зі значними порушеннями дихальної функції;

— особливо тяжкі форми астми та хронічні хвороби легенів зі значними порушеннями дихальної функції; шкірні захворювання — атопічний дерматит з ураженнями, герпетиформний дерматит і поширені форми звичайної пухирчатки;

— атопічний дерматит з ураженнями, герпетиформний дерматит і поширені форми звичайної пухирчатки; порушення кісткової системи — артропатії, хвороби суглобів і хребта, а також деформації, травми кінцівок, включаючи ампутацію кінцівок на будь-якому рівні;

— артропатії, хвороби суглобів і хребта, а також деформації, травми кінцівок, включаючи ампутацію кінцівок на будь-якому рівні; хвороби нирок і сечостатевої системи зі значними порушеннями функцій і нирковою недостатністю.

Не підлягають мобілізації люди з такими хворобами: з первинними та вторинними новоутвореннями, розладами психіки та поведінки.

Не беруть до армії з захворюваннями: системи кровообігу, органів травлення, нервової системи, крові та кровотворних органів . А також з хворобами ока, вуха та придаткового апарату, із важкими захворюваннями ендокринної системи, порушенням харчування та метаболізму.

Військовозобов'язаних жінок з діагностованими запальними процесами в органах малого таза або з серйозними функціональними порушеннями статевих органів можуть виключити з військового обліку.

Нагадуємо, що відстрочка від мобілізації надається на період дії відповідних законних підстав, але не більше ніж на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента.

Щоб продовжити відстрочку, потрібно подати заяву до військової комісії після того, як продовжать воєнний стан і загальну мобілізацію. Заяву можна подати особисто або відправити поштою.

Якщо в довідці про відстрочку вказана конкретна дата закінчення (наприклад, 8 грудня 2024 року), то після цієї дати ви вже не матимете права на відстрочку. Це означає, що під час перевірки документів вам можуть вручити повістку та направити на військово-лікарську комісію.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть жінок мобілізувати примусово. Деякі категорії жінок обов'язково мають стати на військовий облік.