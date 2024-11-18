Могут ли мобилизовать мужчину с геморроем

Все зависит от тяжести болезни

Сейчас многие болезни не являются основанием для освобождения от мобилизации. В этот список входит и геморрой.

Обновленный перечень заболеваний утвержден приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. Так, с заболеваниями венозного аппарата прямой кишки могут призвать в армию

Интересно, что ранее мужчины, у которых был этот недуг, считались "ограниченно пригодными", однако с 4 мая 2024 года в Украине статус отменили. То есть мужчин с геморроем могут признать пригодным или пригодным к военной службе с определенными ограничениями. Всё зависит от формы и тяжести заболевания.

Все формы геморроя:

Статус "пригоден" – с редкими обострениями при успешном лечении;

Статус пригодного для службы в тылу – с выпадением узлов 2-3 стадии.

Напоминаем, с какими заболеваниями не берут в армию:

тяжелые инфекционные заболевания – активный туберкулез с распадом легочной ткани, тяжелые формы вирусных гепатитов и ВИЧ при наличии осложнений;

болезни органов дыхания – особенно тяжелые формы астмы и хронические болезни легких со значительными нарушениями дыхательной функции;

кожные заболевания – атопический дерматит с поражениями, герпетиформный дерматит и распространенные формы обычной пузырчатки;

нарушение костной системы — артропатии, болезни суставов и позвоночника, а также деформации, травмы конечностей, включая ампутацию конечностей на любом уровне;

болезни почек и мочеполовой системы со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью

Также не подлежат мобилизации с заболеваниями: кровообращения, органов пищеварения, нервной системы, крови и кроветворных органов .

Ранее "Телеграф" писал, берут ли в армию с остеохондрозом. Законодательство четко определяет список заболеваний, которые могут стать основанием для отсрочки от военной службы.