Зеленський відвідав ще одне прифронтове місто: днями туди проривалися росіяни (відео)
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Глава держави зустрівся з військовими у Куп’янську
Після відвідування Покровська в Донецькій області президент України Володимир Зеленський продовжив поїздку по прифронтових містах. Наступним у його маршруті став Куп’янськ, у якому вже була помічена активність противника.
Про це повідомив Зеленський у короткому відеозверненні, оприлюдненому у понеділок, 18 листопада. Запис було зроблено на в’їзді до міста.
"Сьогодні – на фронті. Зараз – Куп’янськ. Вже був у Покровську. У наших бригадах. Привітав наших хлопців, дівчат – наших воїнів – із Днем сержанта", – сказав він.
За його словами, він відзначив нагородами воїнів, які виявили себе у боях, а також вислухав доповіді командирів. Крім того, йому доповіли про ситуацію з безпекою та соціальну ситуацію в Донецькій та Харківській областях.
Раніше 18 листопада Зеленський відвідував розташування 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, яка захищає Покровськ.
Як повідомлялося раніше, днями в мережі з’явилася інформація про те, що російські війська змогли прорватися до Куп’янська, а пізніше її підтвердив голова міської адміністрації Андрій Бесєдін.
Аби запобігти спекуляціям на цю тему в Генштабі офіційно заявили, що Куп’янськ повністю перебуває під контролем ЗСУ, а окупаційних підрозділів у місті більше немає.