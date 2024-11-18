Зеленський відвідав ще одне прифронтове місто: днями туди проривалися росіяни (відео)

Глава держави зустрівся з військовими у Куп’янську

Після відвідування Покровська в Донецькій області президент України Володимир Зеленський продовжив поїздку по прифронтових містах. Наступним у його маршруті став Куп’янськ, у якому вже була помічена активність противника.

Про це повідомив Зеленський у короткому відеозверненні, оприлюдненому у понеділок, 18 листопада. Запис було зроблено на в’їзді до міста.

"Сьогодні – на фронті. Зараз – Куп’янськ. Вже був у Покровську. У наших бригадах. Привітав наших хлопців, дівчат – наших воїнів – із Днем сержанта", – сказав він.

За його словами, він відзначив нагородами воїнів, які виявили себе у боях, а також вислухав доповіді командирів. Крім того, йому доповіли про ситуацію з безпекою та соціальну ситуацію в Донецькій та Харківській областях.

Раніше 18 листопада Зеленський відвідував розташування 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, яка захищає Покровськ.

Як повідомлялося раніше, днями в мережі з’явилася інформація про те, що російські війська змогли прорватися до Куп’янська, а пізніше її підтвердив голова міської адміністрації Андрій Бесєдін.

Аби запобігти спекуляціям на цю тему в Генштабі офіційно заявили, що Куп’янськ повністю перебуває під контролем ЗСУ, а окупаційних підрозділів у місті більше немає.