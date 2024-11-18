Зеленский посетил еще один прифронтовой город: на днях туда прорывались россияне (видео)

Глава государства встретился с военными в Купянске

После посещения Покровска в Донецкой области, президент Украины Владимир Зеленский продолжил поездку по прифронтовых городах. Следующим в его маршруте стал Купянск, в котором уже была замечена активность противника.

Об этом сообщил Зеленский в коротком видеообращении, обнародованном в понедельник, 18 ноября. Запись была сделана на въезде в город.

"Сегодня – на фронте. Сейчас – Купянск. Уже был в Покровске. В наших бригадах. Поздравил наших парней, девушек – наших воинов – с Днем сержанта", — сказал он.

По его словам, он отметил наградами воинов, которые проявили себя в боях, а также выслушал доклады командиров. Кроме того, ему доложили о ситуации с безопасностью и социальной ситуации в Донецкой и Харьковской областях.

Ранее 18 ноября, Зеленский посещал расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая защищает Покровск.

Как сообщалось ранее, на днях в сети появилась информация о том, что российские войска смогли прорваться в Купянск, а позже ее подтвердил глава городской администрации Андрей Беседин.

Чтобы предотвратить спекуляции на эту тему в Генштабе официально заявили, что Купянск полностью находится под контролем ВСУ, а оккупационных подразделений в городе больше нет.