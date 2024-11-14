Катастрофи немає, але… Військовий експерт розповів, що відбувається у Куп'янську і чи є загроза для міста

Глобально росіянам цей напрямок необхідний з двох причин

Наразі ситуація у місті Куп’янськ Харківської області перебуває під контролем українських військ. Російським військовим нещодавно вдалося туди прорватися на бойовій машині, яка була перефарбована у кольори ЗСУ. Зараз бої в місті чи на околицях не фіксуються, але загроза для Куп’янська все ж таки залишається.

Про це у коментарі "Телеграфу" сказав керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко. Він нагадав, що росіяни ведуть інтенсивні наступальні дії на цьому напрямі півтора року.

"З літа 2023 року Росія ціною величезних, колосальних втрат просунулась ближче до Куп’янська. Та мета, яка ставиться перед російськими військами, — це вийти на лівий берег річки Оскіл, фактично зміцнити там оборону. Щоб лінія оборони проходила безпосередньо по Осколу для подальшого "нависання" "флангом над українським угрупованням", — сказав Мусієнко.

Він додав, що зі стратегічного погляду на сьогодні катастрофи немає. Тим часом українські війська продовжують контролювати ситуацію.

"Можу сказати, що інформація, яка була про захід російських військ до Куп’янська, — це невелика частина. Прорвалася одна бойова машина, яка була перефарбована, як машина Збройних сил України. Тому їй вдалося прорватися. Станом на зараз, місцевих боїв, боїв безпосередньо у місті Куп’янськ не фіксується Ситуація контролюється Силами оборони України. Проте зрозуміло, що вона загрозлива”, — вважає експерт.

Мусієнко наголосив, що є загроза оточення частини Куп’янська. Проте українські сили діятимуть, виходячи із ситуації.

На його думку, росіянам цей напрямок необхідний з двох причин. Перша — відтягування наших сил із Донецької області, бо таки пріоритетом залишається Донбас. Друга — недопущення переміщень підкріплень на Запорізький напрямок та відтягування сил із Курської області.

"На цьому напрямі працює головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський, тримаючи ситуацію під контролем, роблячи все можливе для того, щоб забезпечити потреби українських військ", — підсумував Мусієнко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, де знаходиться місто Куп’янськ і яка відстань від нього до Харкова.