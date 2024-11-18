Зеленський поїхав у місто, яке за декілька кілометрів від російської армії (карта)

Він вручив бійцям нагороди

Президент Володимир Зеленський відвідав Покровськ Донецької області. На це місто активно наступають російські війська.

Про це повідомила пресслужба глави держави. Він відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє місто, поспілкувався із захисниками та відзначив нагородами.

Глава держави заслухав доповідь командира бригади Євгена Ласійчука про обстановку у смузі відповідальності та безпекову ситуацію в Покровську. Той доповів про тактику російських окупантів у проведенні штурмів малими групами та контрзаходи, взаємодію із суміжними підрозділами, досвід застосування техніки, переданої партнерами.

Зеленський також заслухав доповідь командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка про загальну ситуацію в зоні відповідальності його угруповання військ і деталі щодо оборони Курахового, інших ключових напрямків. Також президент поспілкувався із сержантами бригад, які захищають Донеччину, і привітав їх із Днем сержанта.

"Хочу привітати вас особисто тут, у Покровську. Напружений напрямок. Я знаю, що тільки завдяки вашій міцності Схід не окупований тотально Російською Федерацією. Ворог щоденно отримує відповідь від вас, від ваших побратимів. Прошу переказати їм від мене, від усього народу України величезну вдячність", – сказав він.

Зеленський відзначив захисників і захисниць державними нагородами. Зокрема, вручив відзнаку "Хрест бойових заслуг" чотирьом воїнам.

Яка ситуація в Покровську

Російські військові останніми місяцями просуваються у напрямку міста. За даними аналітиків DeepState станом на 18 листопада, від лінії фронту до Покровська залишається близько 7 кілометрів.

Більшість будинків у населеному пункті зруйновано, а місцеві жителі змушені набирати воду з імпровізованих "бюветів". Водночас Сили оборони України готуються захищати місто від ворога.

Нагадаємо, Покровськ відвідав кореспондент "Телеграфу". Він показав, як виглядає місто.