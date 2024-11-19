Вирішив виїхати за кордон і отримав повістку? Чи можливо це

ТЦК на кордоні має допомагати прикордонникам

Під час воєнного стану та мобілізації представники територіального центру комплектування (ТЦК) військовозобов'язаним виписують повістки. Чи можуть їх роздавати при перетині кордону.

Представники територіальних центрів комплектування можуть перебувати на пунктах пропуску на кордоні з Україною, проте вони не беруть участь в заходах прикордонного контролю. Це пояснив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає "Радіо Свобода".

Вони присутні там з метою допомоги, якщо прикордонникам потрібна буде допомога з документами або інформацією стосовно осіб, які перетинають кордон.

Водночас Демченко пояснив, що повістки на пунктах пропуску не видають, адже участі в заходах прикордонного контролю представники ТЦК не беруть.

"Якщо ж людина, яка перетинає кордон, подана у розшук до підрозділів Національної поліції України, що може відображатися, наприклад, в системі "Оберіг", то працівники прикордонної служби можуть звернутися до поліції, щоб вони доставили цю людину до територіальних центрів комплектування", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які зміни передбачені для чоловіків, що вирішили виїхати за кордон з 1 листопада.