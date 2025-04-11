Треба було міняти? Скільки ви втратили б на різниці курсу долара з початку року

Якщо зараз обміняти долари, які пролежали понад 3 місяці, то заробітку не буде

Курс долара в Україні продовжує коливатись і за короткий проміжок часу показники могли відчутно змінитись. На цьому можна заробити, якщо слідкувати за курсом і вчасно обмінювати валюту.

"Телеграф" вирішив проаналізувати, чи був би дохід в українця, який вирішив у квітні обміняти долари, що зберігав з початку поточного року. Для цього використали архівні дані в "Мінфін".

Згідно з інформацією, середній курс продажу долара в банках 10 січня 2025 року становив 42,95 гривні. Тобто 100 доларів "коштували" б особі 4295 гривень.

Якби українець протримав цю суму доларів протягом трохи більше як 3 місяців й обміняв за середнім курсом купівлі в 41,05 гривень, то банк виплатив би йому 4105 гривень.

Тож, різниця в сумах точно є, однак українець вийшов би в "мінус". Адже, обмінявши гривню на долар у січні, він заплатив 4295 гривень, а коли банк купив у нього долари та віддав гривню у квітні, то особа отримала 4105 гривень, тобто менше, аніж було на початку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку суму доларів потрібно покласти на депозит, аби отримати дохід в не менше 10 тисяч.