Решил уехать за границу и получил повестку? Возможно ли это

ТЦК на границе должен помогать пограничникам

Во время военного положения и мобилизации представители территориального центра комплектования (ТЦК) выписывают повестки военнообязанным. Могут ли их раздавать при пересечении границы.

Представители территориальных центров комплектования могут находиться в пунктах пропуска на границе с Украиной, однако они не участвуют в мероприятиях пограничного контроля. Это объяснил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает "Радио Свобода".

Они присутствуют там с целью помощи, если пограничникам потребуется помощь с документами или информацией о лицах, пересекающих границу.

В то же время, Демченко пояснил, что повестки на пунктах пропуска не выдают, ведь участия в мероприятиях пограничного контроля представители ТЦК не принимают.

"Если же человек, пересекающий границу, подан в розыск в подразделения Национальной полиции Украины, что может отражаться, например, в системе "Оберіг", то работники пограничной службы могут обратиться в полицию, чтобы они доставили этого человека в территориальные центры комплектования", – резюмировал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие изменения предусмотрены для мужчин, решивших уехать за границу с 1 ноября.