У скільки обійдеться їзда без прав у 2025 році

Штрафи за водіння без прав: що каже закон

Поки автомобілісти обговорюють штрафи для власників машин з США, "Телеграф" нагадує про відповідальність за водіння без прав. Порушення правил ПДР несе загрозу життю людей. Відповідальність, яка настає у разі такого правопорушення, окреслена статтею 126 КУпАП.

"Найдешевшим" варіантом буде, якщо особа забула посвідчення і не має його при собі. Це коштуватиме гаманцю 425 грн. Якщо ж посвідчення взагалі немає — штраф набагато більший — 3400 грн.

Далі суми тільки ростуть. В разі керування після позбавлення прав — штраф 20 400 грн. Якщо порушити повторно — штраф виросте вдвічі до 40 800, а машину, на якій скоєно порушення можуть вилучити. Право отримати права та керувати транспортом обмежать на термін від 5 до 7 років.

Покарання за водіння без прав

Якщо за кермом неповнолітній — який буде штраф за їзду без прав

Людина до 18 років за кермом, яка при цьому не проходить офіційне навчання на спецмайданчику, не несе відповідальності, адже вона перекладається на опікунів чи батьків. Штраф може бути від 8500 до 17 000 грн. Батьки також можуть отримати окремий адмінштраф за недогляд. Якщо при цьому неповнолітній порушник ще й ДТП скоїв — відшкодування збитків також лягатиме на батьків. Штраф за водіння без прав інших видів транспорту має ті ж самі розцінки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на штраф можна натрапити і коли ви їдете в автобусі. У кожного міста діють свої правила перевезення пасажирів і є особливі нюанси з оплатою проїзду. Щоб не отримати штраф у Львові, потрібно знати, як сплатити за проїзд.