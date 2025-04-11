Зриває дахи і валить дерева. В Одесі негода наробила лиха (фото, відео)

Інформації про постраждалих наразі не надходило

11 квітня в Одесі розгулялася справжня стихія. Сильний вітер завдав чималих збитків місту — повалені дерева перекрили дороги, пошкоджені автівки та будівлі.

Як видно з фото та відео, які публікують очевидці у соцмережах, потужні пориви вітру повалили дерева, що впали просто на проїжджі частини. Один із місцевих магазинів також постраждав від негоди.

На поширених у мережі кадрах помітно пошкоджений автомобіль, на який, ймовірно, впало дерево чи гілки. Крім того, стихія не пощадила й піднавіс на вулиці Армійській. Він зазнав серйозних ушкоджень.

Синоптики заздалегідь попереджали про погіршення погодних умов. 11 квітня для південних, Кіровоградської та Дніпропетровської областей оголосили попередження про пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Тим часом траса Одеса-Миколаїв зараз виглядає ось так:

Також синоптики прогнозували, що вночі 11 та 12 квітня на більшій частині території України очікуються заморозки в повітрі 0-5° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), а 13 та 14 квітня — заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

Раніше "Телеграф" також повідомляв, коли заморозки змінить справжня весна. Погода вже скоро здивує українців.