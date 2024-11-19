Ситуація зі світлом покращиться за однієї умови: експерт озвучив прогноз

Енергетики працюють у 3 зміни

Масований обстріл критичної інфраструктури 17 листопада призвів до суттєвих пошкоджень енергетичної системи України. Це, своєю чергою, спричинило відновлення графіків вимкнення електроенергії.

Та найближчим часом ми можемо очікувати, що ситуація зі світлом покращиться. Про це повідомив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в етері телеканалу "Київ24".

Відключення електроенергії для побутових споживачів наразі неминучі. Попри це, енергетики працюють цілодобово у три зміни для відновлення пошкодженої інфраструктури.

За словами урядовця, єдиною причиною обмежень в електропостачанні залишаються ворожі атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Фахівці докладають максимум зусиль для термінового відновлення пошкодженого обладнання.

Найскладніша ситуація склалася в Одеській області, яка зазнала найбільших руйнувань внаслідок атак. Втім, навіть у цьому регіоні вже спостерігається покращення в системі електропостачання.

Енергетики планують мінімізувати графіки відключень протягом найближчих днів. Такий прогноз можливий за умови відсутності нових масованих обстрілів енергетичної інфраструктури.

Ремонтні бригади продовжують працювати у посиленому режимі для якнайшвидшого відновлення пошкоджених об'єктів. Фахівці роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію з електропостачанням у всіх регіонах України.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що експерт стривожив прогнозом щодо відключення світла взимку. При мінусовій температурі буде щонайменше 1 черга відключень.