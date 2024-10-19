Дефіцит планували зменшити, але ... Нардеп прокоментував плани Міненерго на зиму

Прогнозований дефіцит може зрости

Прогнозований дефіцит електроенергії в Україні на цю зиму складатиме 3-4 ГВт, але Міненерго наразі не поспішає вирішувати цю проблему. Адже значну частину планували покрити з відремонтованих потужностей.

Про це пише нардеп Ярослав Железняк. За його словами, у меморандумі йдеться про плани влади щодо відновлення енергетики і вони мають кілька напрямків.

Проте, за звітом Міжнародного валютного фонду (МВФ), дефіцит у 3-4 ГВт цілком може зрости через обстріли РФ. Саме тому було зазначено кілька шляхів вирішення цієї ситуації.

Так, на зиму мають збільшити імпорт з ЄС до України на понад 2 ГВт, а ще 1 ГВт отримати з додаткової генерації. До того ж певний вклад мають внести потужності, які енергетики обіцяли полагодити до зими, аби вірогідність блекаутів знизилась до мінімуму.

"Тільки якось воно поки не дуже підкріплено роботою Міненерго", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що робота енергетичної системи буде залежати від того, чи спробують російські окупанти її атакувати, та чи вдасться відбити ці атаки. За його словами, зараз енергосистема стабілізована, тому відключень вдасться уникнути.

Раніше "Телеграф" розповідав, наскільки українська енергетика готова до обстрілів РФ. У системі є певний запас, проте чи на довго його вистачить.