Отключение света на 20 часов? Эксперт рассказал о чуде прошлой зимы и дал прогноз для Украины

Похолодание увеличит нагрузку на энергосистему Украины, страдающую от обстрелов

Текущий отопительный сезон Украина будет проводить в сверхсложных условиях. Атаки врага на энергосистему не прекращаются, а темпы восстановления не успевают за разрушениями.

Как в результате могут развиваться события, "Телеграфу" объяснил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

На этой неделе россияне нанесли очередной прицельный удар по энергетической системе Украины (как электростанциям, так и подстанциям системы передачи энергии), что привело к аварийным отключениям. Так что эксперты сходятся во мнении, что без отключений на постоянной основе точно не обойдется, но высказывают разные мнения по поводу того, насколько продолжительными они будут. Разбег от 4-6 часов, до 12-20 в худшем случае.

- Проблемное и слабое место в отопительном сезоне сейчас именно электроэнергия, потому что есть еще газ и другие аспекты, — подчеркнул в разговоре с нашим изданием Юрий Корольчук, возглавляющий Институт энергетических стратегий. – В прошлом году с относительно теплой зимой и еще в основном рабочими тепловыми электростанциями (ТЭС) система относительно справилась. При этом два периода морозов – в начале декабря и начале января – мы прошли чудом. Я в этом случае ссылаюсь на слова главного диспетчера "Укрэнерго" Виталия Зайченко, отмечавшего, что в этом нам помог Бог и природа. Плюс гидроэлектростанции сыграли колоссальную роль в прошлом и позапрошлом годах в том, чтобы избежать длительных отключений, потому что заливали больше воды (речь идет о закачке на ГЭС воды в верхний водоем в период низкого спроса на электроэнергию, когда потребление растет – вода сбрасывается в нижний через агрегаты, а производимая электроэнергия подается в энергосистему – Авт.)

А если в этом сезоне будут морозы длительный период, к тому же существенные повреждения получили ТЭС, как мы их пройдем? Конечно, с отключениями. На прошлой неделе уже поднимался хайп из-за введения "Укрэнерго" ограничений для бизнеса и промышленности. Это происходило в режиме согласования объемов потребления. То есть энергетики знают, что кто-то потребляет 1 млн. кВт., и предлагают в вечерний, пиковый период снизить этот показатель до 800 тыс. кВт. Конечно, я называю условные цифры. Так вот, уже были ограничения, плюс еще держалась достаточно теплая погода, мы еще не почувствовали пока существенной разницы. Но когда морозы начнутся, картина изменится.

Можно возлагать, конечно, надежду на дополнительные ограничения для крупных потребителей – бизнеса и промышленности, которые будут иметь свои последствия. Так же и призывать к экономии на бытовом уровне – это любимая история "Укрэнерго" – тоже можно. И люди действительно могут это делать, но пока еще не так холодно, дома еще не промерзли, соответственно, люди не начали испытывать дискомфорт и не стали использовать дополнительные приборы для обогрева.

Дальше все будет зависеть от того, что в энергосистеме будет в работе, что можно будет привлечь и в каких объемах. К примеру, мы не знаем, сколько энергоблоков на АЭС будут работать. Мы все видели, что происходит, когда одновременно выведены сразу несколько, как это было в июле этого года во время плановых ремонтов. Это были длительные отключения. Кроме того, все упирается в техническое состояние блоков как атомных, так и тепловых электростанций. Так же как и ГЭС, сыгравших колоссальную роль в прошлом отопительном сезоне, но с тех пор они также пострадали, поэтому не смогут работать по полной. Поэтому эти предположения об отключениях 12, а может и 20-часовых – все это может быть реализовано. Можно, конечно, хмыкать, посмеиваться над этим, но есть объективные факторы.

К этому же отдельно стоят не прекращающиеся ракетные удары. Если, не дай Бог, будут дополнительно какие-то серьезные повреждения, то конечно это также будет иметь существенное влияние. Поэтому можно сказать в целом, что однозначно ситуация более напряженная, чем в прошлом году, – резюмировал эксперт.

Как сообщал "Телеграф", энергетика – один из пунктов Плана стойкости, представленном президентом Украины Владимиром Зеленским 19 ноября в ВР. Но о каких именно мерах идет речь, пока неизвестно.