Росіяни просунулися до Курахового та у Торецьку. Що зараз відбувається на фронті (карта боїв)

Ворог тисне всіма силами та засобами

Йде 1001-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 19 листопада, до 22:00, на фронті сталося 130 бойових зіткнень. Росіяни окупували ще одне село Донеччині.

За даними порталу DeepState, ворог окупував Нову Іллінку на Курахівському напрямку. Також російська армія просунулася біля Дальнього, Антонівки, Пустинки, та в Торецьку.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00 19 листопада, найбільше боїв за добу було на Покровському напрямку, де ворог загалом здійснив 37 штурмових і наступальних дій. Найбільш активні росіяни в районах Променя, Лисівки, Петрівки, Даченського, Миролюбівки, Новоторецького, Юр’ївки, Пустинки та Пушкіного. Ворог зазнав значних втрат — 328 окупантів вбитими та пораненими. Крім того, знищено ворожий танк, три БТР, 8 одиниць автомобільної техніки. Також пошкоджено один танк, гармату, дві одиниці автомобільної техніки та одну САУ.

Також росіяни інтенсивно атакують наші підрозділи на Курахівському напрямку. На момент виходу зведення там сталося 22 атаки. Росіяни намагалися просунутися в районах Новоселидівки, Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Антонівки.

Сили оборони продовжують операція в Курській області Росії. За 19 листопада українські захисники відбили понад 20 спроб ворога вибити наші підрозділи із займаних позицій.

Як повідомляв "Телеграф", Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, як змінилася тактика росіян у Курській області. Ворог стягує туди все більше військ.