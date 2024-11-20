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У Києві зранку пролунали вибухи: що відомо

Автор
Олена Руденко
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Вибухи Новина оновлена 20 листопада 2024, 06:18
Вибухи. Фото Колаж "Телеграфа"

Людей просять до відбою тривоги перебувати у безпечних місцях

Рано вранці у середу, 20 листопада, у Києві пролунали вибухи. ППО працює по російських безпілотниках.

"Увага! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", — попередив о 05:45 начальник КМВА Сергій Попко.

Вибух пролунав у передмісті столиці й о 6:07. Про це повідомила кореспондентка "Телеграфа".

До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в напрямку Києва з півдня рухався ворожий безпілотник. О 05:52 там додали, що російський безпілотник перебував у південно-західній частині столиці.

Росіяни атакують не лише столицю, але й інші регіони України. Ситуація станом на 6:03:

  • ворожі БпЛА на півдні Сумщини — курсом на північ;
  • ворожі БпЛА на півночі Харківщини — курсом на південь;
  • ворожий БпЛА на півдні Чернігівщини — курсом на північний схід;
  • ворожі БпЛА на Київщині, Вінниччині — курсом на захід.

Як повідомляв "Телеграф", у США готують новий пакет допомоги Україні на 275 мільйонів доларів До нього увійдуть боєприпаси, а також протитанкові ракети Javelin.

Теги:
#Київ #ППО #Вибухи #Безпілотники