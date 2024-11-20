Россияне продвинулись к Курахово и в Торецке. Что сейчас происходит на фронте (карта боев)

Враг давит всеми силами и средствами

Идет 1001-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 19 ноября, до 22:00, на фронте произошло 130 боевых столкновений. Россияне оккупировали еще одно село на Донетчине.

По данным портала DeepState, враг оккупировал Новую Ильинку на Кураховском направлении. Также российская армия продвинулась возле Дальнего, Антоновки, Пустынки и в Торецке.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22:00 19 ноября, больше всего боев за сутки было на Покровском направлении, где враг в целом совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Наиболее активны россияне в районах Луча, Лисовки, Петровки, Даченского, Миролюбовки, Новоторецкого, Юрьевки, Пустынки и Пушкиного. Враг понес значительные потери — 328 оккупантов убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожен вражеский танк, три БТР, 8 единиц автомобильной техники. Также поврежден один танк, пушка, две единицы автомобильной техники и одна САУ.

Также россияне интенсивно атакуют наши подразделения на Кураховском направлении. На момент выхода сводки там произошло 22 атаки. Россияне пытались продвинуться в районах Новоселидовки, Солнцевки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Антоновки.

Силы обороны продолжают операцию в Курской области России 19 ноября украинские защитники отбили более 20 попыток врага выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

Как сообщал "Телеграф", Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, как изменилась тактика россиян в Курской области. Враг стягивает туда все больше войск.