Росіяни змінили тактику на Курщині. Що там відбувається, розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ

Станом на зараз угруповання противника в Курській області становить близько 50 тисяч осіб

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, як змінилася тактика росіян у Курській області, де триває операція Сил оборони України. Він нагадав, що спочатку вони намагалися зупинити просування наших військ: робили засідки, застосовували авіацію. Водночас росіяни безжально бомбили власні населені пункти.

"Після виходу наших військ на визначені рубежі та переходу до оборони противник перейшов від ведення маневрової оборони до наступальних дій. Ворог хотів повернути контроль над територією по лінії державного кордону. На цей час противник застосовує тактику малих груп чисельністю до відділення та за підтримки артилерії намагається витіснити наші підрозділи з позицій", — розповів він в інтерв’ю "Укрінформу".

Павлюк додав, що для якнайшвидшого повернення території Курської області, вище керівництво РФ наказало військам застосовувати тактику прориву оборони. Росіяни роблять це підрозділами чисельністю до роти (батальйону) за підтримки бронетехніки на деяких ділянках фронту.

"Ця тактика супроводжується значними втратами в особовому складі й техніці, а переважно, навіть у разі успіху та вклинення в бойові порядки наших військ, більшу частину техніки та живої сили знищують наші протитанкові засоби, артилерія та FPV-дрони. До 30% ворожої техніки під час спроби просування знищується завдяки мінно-вибуховим загородженням", — розповів командувач Сухопутних військ.

За його словами, деякі успіхи ворога супроводжуються значними втратами. Саме це змушує росіян постійно переміщувати до Курської області додаткові сили з інших напрямків.

Павлюк пояснив, що перед початком операції Сил Оборони на Курщині, росіяни утримували там угруповання чисельністю до чотирьох тисяч осіб. З них близько половини становили військовослужбовці строкової служби. Після початку операції, протягом останніх трьох місяців ворог змушений був наростити свої сили. Станом на зараз угруповання противника в Курській області становить близько 50 тисяч осіб. Більшість із них – це підрозділи морської піхоти та повітряно-десантних військ, що вважаються найбоєздатнішими.

"За три місяці ведення операції в Курській області ворог перемістив сюди одну дивізію (106 ПДД у складі трьох полків), дві бригади (11 та 83 ОДШБр) та один полк (56 ДШП та 7 ДШД) повітряно-десантних військ, а також дві бригади (155, 810 ОБрМП) і один полк (177 ОПМП) морської піхоти", — уточнив Павлюк.

Він додав, що переміщення ворога тривають. Росіяни підтягують у Курську область ще одну дивізію, а саме 76 ДШД у складі трьох полків загальною чисельністю близько 7,5 тисяч осіб.

Нагадаємо, джерело в Міністерстві оборони України розповіло "Телеграфу", що ворог готується йти в контрнаступ в Курській області, перекидаючи туди сили з України. За словами співрозмовника, Росія планувала великий наступ в Запорізькій області, але війська з цього напрямку знімають для потужного наступу на Курщині. Зараз росіяни накопичують сили.