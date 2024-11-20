Посольство США попередило про можливу масштабну повітряну атаку на Україну

Росіяни робили запаси ракет протягом місяців

Посольство США в Україні попередило своїх громадян про загрозу масштабної повітряної атаки РФ у середу, 20 листопада. У зв’язку з цим посольство в Києві закриється, а його співробітникам рекомендовано сховатися на місці.

Як зазначено в офіційному повідомленні посольства, громадянам США, які проживають чи перебувають на території України, слід бути готовими до негайного укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

"Слідкуйте за оновленнями в місцевих ЗМІ. Визначте місця розташування укриттів напередодні будь-якої повітряної тривоги. Негайно сховайтеся, якщо оголошено повітряну тривогу. Дотримуйтесь вказівок українських посадових осіб та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації", — йдеться у порадах посольства.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував попередження посольства США в Україні та підтвердив готовність Росії до масової атаки.

"Росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також "калібрів" і балістики… Раніше це повідомляли вже" — зазначив Коваленко.

Керівник ЦПД підкреслив, що Росія активно виготовляє нові ракети, а також розгортає ресурси на складах і аеродромах стратегічної авіації. Він порадив українцям бути уважними до сигналів тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ЗСУ розповіли деталі масованої атаки на Україну 17 листопада. За допомогою ППО було збито 102 ракети та 42 безпілотники.

Також ми розповідали про те, що відомо про зброю, якою росіяни масовано атакували Україну. Йдеться про аеробалістичні ракети "Кинджал", гіперзвукові протикорабельні ракети "Циркон", а також крилаті ракети "Калібр".