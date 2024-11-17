Цілий "звіринець" ракет: що відомо про зброю, якою росіяни масовано атакували Україну

Кожна з цих ракет по-своєму небезпечна

Вранці 17 листопада у низці міст пролунали вибухи після атаки росіян різними типами ракет. Йдеться про аеробалістичні ракети "Кинджал", гіперзвукові протикорабельні ракети "Циркон", а також крилаті ракети "Калібр".

Телеграф розповідає, що про них відомо і в чому небезпека кожної з них. Дані про те, які ракети летять Україною були опубліковані в офіційних джерелах та моніторингових Telegram-каналах.

У пабліках наголошували, що нібито на Київ летіла ракета "Циркон". Тим часом "Калібр" було зафіксовано у бік низки областей. Також моніторинги повідомляли, що росіяни підняли у повітря МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів". На Київщині зафіксували ракети Х-101, а у бік Одеси летіли ракети Х-22.

Ракета "Циркон"

Це новітня маневруюча гіперзвукова крилата ракета, яка вважається секретною зброєю РФ. Призначена для ураження кораблів та є модернізованою версією П-800 "Онікс". Оснащена новим типом двигуна – повітряно-ракетним, що дозволяє їй маневрувати. Швидкість змінюється протягом усього шляху, а висота польоту обманює радари.

Через скільки хвилин долітає до міст України

Точний час залежить від місця запуску та траєкторії польоту. Однак орієнтовно у разі запуску із Криму це:

Київ — 6 хвилин,

Житомир — 6,3 хвилини,

Чернігів — 6,8 хвилини,

Вінниця — 5,5 хвилин,

Запоріжжя — 3,3 хвилини,

Одеса — 2,6 хвилини,

Миколаїв — 2,5 хвилини,

Харків — 5,5 хвилин,

Полтава – 6,1 хвилини.

Ракета "Калібр"

Крилата ракета "Калібр" може летіти на відстань понад 1500 км, головна її небезпека — швидкість, що досягає 180-240 м/с. Крім того, ця ракета йде на малих висотах та здатна маневрувати з урахуванням рельєфу місцевості. Це знижує ефективність роботи не лише українських систем ППО, а й ППО країн НАТО.

Носіями таких ракет під час ударів по Україні є російські субмарини чи кораблі, для пусків використовується універсальний контейнер – 3С14.

Ракета "Кинджал"

"Кинджал" є модифікацією балістичної ракети системи Іскандер. Вони з’явилися на озброєнні армії РФ 2017 року. Ці ракети є чи не найнебезпечнішими, адже здатні летіти з гіперзвуковою швидкістю, яка в 10 разів вища за швидкість звуку, і можуть маневрувати в польоті.

Бойова частина "Кинджала" дорівнює 500 кг тротилу. Важливо відзначити, що системам протиповітряної оборони складно збити "Кинджал", тому що ракета після запуску підіймається на 20 км, а потім падає на ціль.

Ракета Х-101

Х-101 — це стратегічні авіаційні дозвукові крилаті ракети класу "повітря — земля". Декларується, що це нова російська розробка: вони були взяті на озброєння лише у 2013 році та пройшли "обкатку" в Сирії в рамках кампанії геноциду сирійського народу, оскільки росіяни використовували їх не так проти військових, як проти цивільних цілей.

Характеристики:

Носії: Ту-160, Ту-95МС;

Клас: повітря – земля;

Швидкість польоту ракети – до 720 кілометрів на годину;

Максимальна дальність: до 5500 кілометрів;

Загальна вага: приблизно 2400 кілограмів;

Вага бойової частини: до 960 кг;

Довжина: 7,4 метри;

Ракета Х-22

Це надзвукова ракета Х-22, яку ще називають Буря. Її розробляли для ураження радіолокаційно-контрастних точкових та площинних цілей, тобто авіаносців чи ударних авіаційних груп.

Стартова маса ракети – 6 тонн, а швидкість – близько 3,5 маху (понад 4 000 кілометрів на годину). Ці ракети здатні вражати цілі з відривом 300 км. Х-22 здатна нести до 960 кілограмів звичайної бойової частини чи ядерну боєголовку. Це більше, ніж несуть ракети "Калібр", "Кинжал", Х-101/Х-555 та інші.

Точність ракети – близько 50% запущених боєголовок потрапляють у радіусі 600 метрів від встановленої мети, і це основна проблема цієї застарілої ракети.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якими ракетами найчастіше росіяни атакують Україну.