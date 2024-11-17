Відповідь конспірологам: влада пояснила, що довела масована атака на Україну

У Кремлі не відмовлялись від своїх планів бити по енергетиці

Масована атака по Україні спростувала всі чутки про нібито відмову Росії від ударів по цивільних об'єктах. РФ накопичувала ракети, щоб готувати зимові удари по Україні.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко пояснив справжню тактику армії РФ. За його словами, протягом останнього місяця військові експерти попереджали про накопичення ракет Росією. Водночас у медіапросторі поширювалися різноманітні теорії змови про "таємні перемовини" та припинення атак по енергетичній інфраструктурі.

"Жодних теорій змови не існує, є виключно сухий розрахунок. Ворог накопичував ракети для зимових обстрілів, не витрачав їх і працював дешевими шахедами", — наголосив Юрій Коваленко.

Українські сили оборони заздалегідь готувалися до можливих атак. Лейтенант закликав українців тримати кулаки за ППО.

Нагадаємо, що в Одесі через атаку РФ 17 листопада ввели екстрені вимкнення світла. Повідомляється, що у місті є проблеми з водою, світлом та опаленням. В ОВА кажуть, що внаслідок атаки постраждала енергетична інфраструктура Одещини.