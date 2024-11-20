Посольство США предупредило о возможной масштабной воздушной атаке на Украину

Россияне производили запасы ракет в течение месяцев

Посольство США в Украине предупредило своих граждан об угрозе масштабной воздушной атаки РФ в среду, 20 ноября. В этой связи посольство в Киеве закроется, а его сотрудникам рекомендовано скрыться на месте.

Как отмечается в официальном сообщении посольства, гражданам США, проживающим или находящимся на территории Украины, следует быть готовыми к немедленному укрытию в случае объявления воздушной тревоги.

"Следите за обновлениями в местных СМИ. Определите места расположения укрытий накануне любой воздушной тревоги. Немедленно скройтесь, если объявлена воздушная тревога. Следуйте указаниям украинских должностных лиц и служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации", — говорится в советах посольства.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал предупреждение посольства США в Украине и подтвердил готовность России к массовой атаке.

"Россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают производить, а также "калибров" и баллистики… Ранее это уже сообщали" — отметил Коваленко.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что Россия активно производит новые ракеты, а также разворачивает ресурсы на складах и аэродромах стратегической авиации. Он посоветовал украинцам быть внимательными к сигналам тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ВСУ рассказали детали массированной атаки на Украину 17 ноября. С помощью ПВО были сбиты 102 ракеты и 42 беспилотника.

Также мы рассказывали о том, что известно об оружии, которым россияне массированно атаковали Украину. Речь идет об аэробалистических ракетах "Кинжал", гиперзвуковых противокорабельных ракетах "Циркон", а также крылатых ракетах "Калибр".