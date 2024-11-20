Трамп сильніший за Путіна, допомога США та кінець війни: головне з інтерв’ю Зеленського для Fox News

Глава держави назвав сценарій, за якого Україна може програти

Російський президент Володимир Путін може зупинити війну в Україні, яку сам і розпочав, але великий вплив мають Сполучені Штати Америки. Своєю чергою, новообраний президент США Дональд Трамп має таку можливість і може покласти кінець тривалій війні.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у інтерв’ю телеканалу Fox News. Він підкреслив, що дипломатія — єдиний спосіб покласти край війні, хоч і вагався щодо того, чи слід президенту Росії Володимиру Путіну брати участь у переговорах.

"Телеграф" зібрав головні висловлювання українського лідера із цього інтерв’ю.

"Путін може закінчити війну, але…"

Зеленський висловлює впевненість у тому, що російський президент може завершити війну, яку сам і почав, але великий вплив також мають США.

"Я впевнений, що на сьогоднішній день це залежить від Путіна. Він може це зробити. Він може захотіти та закінчити цю війну", — відповів Зеленський. "Але це також залежить від Сполучених Штатів Америки набагато більше. Путін слабший за Сполучені Штати Америки. У президента Сполучених Штатів Америки є і сила, і повноваження, і зброя, і він може знизити ціну на енергоносії. До речі, я чув сигнал у ЗМІ від президента Трампа про те, що він думає знизити ціни на енергоносії, на нафту, і це потрібно зробити", — наголосив Зеленський.

Варто зазначити, що ціни на нафту – це сильний козир Трампа проти Росії.

"Трамп сильніший за Путіна"

На питання, чи зможе вплинути Дональд Трамп на Путіна, щоб покласти край війні, Зеленський сказав, що це буде непросто.

"Але я думаю, якщо використовувати всі ті питання, які є у США, то так, він зможе. Тому що він набагато сильніший за Путіна. Він сильніший. США сильніший. Економіка сильніша. У США дуже великий вплив", — додав український лідер.

"Якщо США скоротять допомогу, то Україна програє"

Журналіст Fox News уточнив у Зеленського, що буде у тому випадку, якщо США скоротять військову допомогу Україні. На це президент сказав, що в такому разі Україна, найімовірніше, програє.

"Якщо вони скорочуватимуть, я думаю, ми програємо. Звичайно, в будь-якому випадку ми залишимося і боротимемося. У нас є видобуток, але його недостатньо, щоб перемогти. І я думаю, її недостатньо, щоб вижити. Але вона буде, якщо такий вибір буде американським вибором, тому ми вирішимо, що нам доведеться робити", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дональд Трамп робив гучну заяву, що закінчить війну через 24 години, якщо стане президентом США. Крім того, він давав багато інших обіцянок.