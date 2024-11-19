Вимагають арешту Путіна і не тільки. Нардепи звернулись до урядів іноземних держав

Депутати висунули низку конкретних вимог

Верховна Рада України ухвалила звернення до міжнародних партнерів з нагоди 1000-го дня повномасштабного російського вторгнення. За відповідне рішення проголосували 324 народних депутати.

Парламент закликав уряди іноземних держав, міжнародні організації та міжпарламентські асамблеї об'єднати зусилля для відновлення територіальної цілісності України та встановлення миру в Європі. Про це розповів нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Звернення містить низку конкретних вимог, зокрема щодо посилення санкційного тиску на Росію в енергетичному секторі та сприяння арешту президента РФ Володимира Путіна за скоєні воєнні злочини.

Верховна Рада наголосила на необхідності засудження порушень Росією міжнародного гуманітарного права та постачання зброї до РФ з боку Ірану та Північної Кореї.

У документі також міститься заклик до виконання резолюції МАГАТЕ щодо безпеки українських атомних електростанцій та політичної ізоляції Росії в міжнародних організаціях.

Парламентарі звернулися до партнерів з проханням прискорити надання Україні систем протиповітряної оборони та далекобійної зброї для захисту від російських атак. Окремо наголошується на важливості інвестицій в оборонну промисловість.

Значну увагу у зверненні приділено питанням економічної підтримки. Зокрема, йдеться про збільшення фінансової допомоги, відновлення енергетичних об'єктів та продовження гуманітарної ініціативи "Зерно з України".

Верховна Рада також закликала сприяти звільненню українських військовополонених, поверненню депортованих дітей та забезпеченню доступу населення до медичних послуг, освіти й робочих місць.

Завершується звернення закликом підтримати Формулу миру та План перемоги, запропоновані Президентом України.

Раніше "Телеграф" також писав, що Зеленський представив "План стійкості" у Раді. Він містить 10 пунктів.