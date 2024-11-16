Зеленський назвав умови переговорів з Путіним та Трампом

Він налаштований рішуче

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією зараз були б програшним варіантом для України. За його словами, вони можливі лише за умови, якщо Україна буде не сама і буде сильною.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю "Суспільному" з нагоди 100-річчя Українського Радіо. Він наголосив, що перед ймовірними переговорами, має бути посилення України, наша держава має бути сильною для будь-якої дипломатії.

Також Зеленський висловив впевненість, що президенту Росії Володимиру Путіну не дадуть домовлятись на капітуляційних умовах для України. Він додав, що новообраний президент США Дональд Трамп на стороні України та хоче закінчити війну.

"Я серйозно буду ставитись тільки до переговорів з Трампом. Не з його радниками. Це рівень президентів", — наголосив Зеленський.

Як повідомляв "Телеграф", Зеленський заявив, що з приходом до Білого дому адміністрації нового президента США Дональда Трампа російсько-українська війна може закінчитись швидше. За словами президента, між ним та Трампом склалася конструктивна взаємодія — Україна отримала можливість аргументовано викласти свою позицію щодо бачення майбутнього миру.