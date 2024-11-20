С какими болезнями кожи мужчину могут признать непригодным к службе

С некоторыми недугами украинцам дают статус "временно непригодный"

По состоянию здоровья военнообязанные граждане могут получить отсрочку. В частности, с серьезными заболеваниями кожи и подкожной клетчатки могут исключить из воинского учета.

"Телеграф" рассказывает, о каких именно заболеваниях идет речь. Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, основанием для признания гражданина непригодным к военной службе являются следующие диагнозы:

диффузный нейродермит (атопический дерматит);

с распространенной лихенификацией кожного покрова;

пузырчатка обычная;

герпетиформный дерматит;

распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;

универсальный псориаз (псориатическая эритродермия).

Кроме того, с другими кожными заболеваниями военнообязанных могут быть признаны временно непригодными к службе. В таких случаях гражданам могут дать отсрочку от мобилизации до улучшения состояния здоровья или по рекомендации медицинских комиссий.

Напоминаем, что есть несколько видов травм, с которыми не возьмут на службу. В них входят травмы головы и шеи и их последствия со значительными нарушениями функций :

переломы костей черепа и лица, перелом свода черепа, костей лица, верхней и нижней челюсти;

травмы носа, уши, губы и полости рта;

повреждение структур слуховой системы;

травмы глаза и орбиты;

травмы горла, трахеи, гортани;

внутричерепная травма (сотрясение, контузия, сдавление, наличие постороннего тела, кровоизлияния вследствие травмы);

травма зрительного нерва и их ведущих путей, других черепных нервов; последствия поражения центральной нервной системы от воздействия внешних факторов.

Еще одна категория – травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов (со значительными нарушениями функций).

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину с геморроем. Граждане, у которых был этот недуг, считались "ограниченно пригодными", однако с 4 мая 2024 года в Украине статус отменили.