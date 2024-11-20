"У нас божевільний сусід": Зеленський прокоментував істерику навколо нового обстрілу росіян

Українцям не варто піддаватися паніці

Президент України Володимир Зеленський прокоментував денну істерику про те, що росіяни нібито мають намір застосувати ракету РС-26 "Рубіж". За його словами, українцям варто подбати про збереження нервів.

Про це глава держави повідомив під час традиційного вечірнього відеозвернення. Він зазначив, що на сигнали повітряної тривоги треба реагувати у будь-якому разі.

Він також здивувався, що панічні настрої продовжують легко поширюватися серед українців, навіть попри те, що вони вже пережили величезну кількість ударів.

"Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід – божевільний. Сьогодні, у 1001-й день повномасштабної війни, Росія так само божевільна, як і в 1000-й день, і 24 лютого. Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, – усе це тільки Росії ж і допомагає", — додав Зеленський.

Він закликав берегти себе, допомагати армії та не давати будь-кому маніпулювати емоціями у своїх особистих інтересах.

Як повідомлялося раніше, вдень у мережі з’явилися чутки про те, що росіяни нібито мають намір запустити балістичну ракету з Астраханської області. Після цього деякі telegram-канали повідомили, що йдеться про ракету РС-26. Ця ракета вважається міжконтинентальною та здатна доставляти ядерний заряд на відстань до 6000 кілометрів. Вартість такої оцінюють у 80 мільйонів доларів, що вже викликає питання доцільності її застосування в поточних умовах.