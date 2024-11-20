Україна могла вдарити Storm Shadow по Росії: ЗМІ зʼясували, що стало ціллю (фото)

Раніше Storm Shadow вразили резервний командний пункт Чорноморського флоту РФ

Україна вперше застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для удару по території РФ. Ціллю став об'єкт поблизу селища Мар'їне Курської області, де зафіксували близько 15 вибухів.

За попередніми даними, там міг розташовуватися підземний командний пункт російського угруповання військ разом із північнокорейськими генералами. Про це повідомляє Defense Express.

Як повідомляється, уламки ракет виявили в Курській області РФ, ще дві ракети перехопили над Єйськом у Краснодарському краї.

Уражений біля Мар'їного об'єкт знаходиться у східній частині санаторію Управління справами президента РФ, де розташований "вузол зв'язку". На відео з місця події зафіксовано близько 15 вибухів.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

За даними видання, ціллю міг бути підземний командний пункт, яким користувалося командування російського угруповання в Курській області разом із північнокорейськими генералами. Проте, поки що ця інформація не підтверджена, наголошує видання.

Водночас Bloomberg пише, що Велика Британія погодила використання ракет Storm Shadow у відповідь на залучення Росією північнокорейських військ. Рішення ухвалили після консультацій на найвищому рівні. За даними західного високопосадовця, який побажав залишитися анонімним, це відкриває новий етап у протистоянні.

Застосування британських ракет збіглося з першим ударом американських ATACMS по РФ. Президент Володимир Зеленський раніше неодноразово просив західних партнерів надати далекобійну зброю для ураження російських військових об'єктів.

Дозвіл на використання Storm Shadow став одним із головних питань саміту G20 у Бразилії. Рішення ухвалили після того, як США дозволили Україні застосовувати ATACMS.

Раніше Storm Shadow успішно вражали захищені об'єкти, зокрема резервний командний пункт Чорноморського флоту РФ у Верхньосадовому в окупованому Криму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що відомо про ракету РС-26 "Рубіж", якою Росія може вдарити по Україні. Перший пуск цієї ракети був здійснений 27 вересня 2011 року.