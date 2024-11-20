Злякались ATACMS? Росія підняла у повітря свій командний пункт

Пункт управління МО РФ має забезпечити безперебійне управління військами

На тлі уражень Україною російських військових об'єктів командування збройних сил РФ підняло у повітря пункт управління Міністерства оборони. Рішення про переміщення командного пункту, ймовірно, прийняли після серії потужних вибухів у прикордонних регіонах РФ.

Повітряний командний пункт має забезпечити безперебійне управління військами в умовах загрози наземним об'єктам. За повідомленнями військового телеграм-каналу monitoring, такі дії вказують на серйозне занепокоєння російського командування українськими ударами по стратегічних об'єктах.

Ймовірно, зліт пункту управління пов’язаний з тим, що у середу, 20 листопада, українська військова розвідка провела успішну операцію з ураження командного пункту угруповання військ "Північ" російської армії у місті Губкін Бєлгородської області. Це військове об'єднання, до якого входять угруповання "Бєлгород", "Брянськ" та "Курськ", було сформовано під час широкомасштабного вторгнення в Україну.

За інформацією ГУР МО України, місцеві жителі Губкіна спостерігали густий чорний дим та чули потужні вибухи. Розвідка оприлюднила відеоматеріали, які підтверджують факт ураження об'єкта.

Подібні удари стали можливими завдяки змінам у політиці США щодо використання американської зброї. Адміністрація президента Джо Байдена скасувала обмеження на застосування американського озброєння для ударів по території РФ. Україна отримала дозвіл на використання далекобійних ракет ATACMS для захисту позицій ЗСУ в Курській області.

Щодо пункту управління: мова йде про літак Ту-214ПУ (бортовий номер RA-64517) — спеціально обладнаний повітряний командний центр для вищого керівництва РФ. Машина оснащена новітніми системами зв'язку та управління, має збільшену дальність польоту до 10 500 км завдяки додатковим паливним бакам. Літак виготовлений на базі далекомагістрального Ту-214 та укомплектований двигунами ПС-90А виробництва Пермського моторобудівного комплексу.

Варто зазначити, що цей борт — частина спецпарку з шести літаків, замовлених Управлінням справами Президента РФ, куди входять також два Ту-214СР та два Ту-214СУС. Перший політ цього конкретного літака здійснив екіпаж під керівництвом льотчика-випробувача А.І. Журавльова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що РФ може застосувати нову зброю по Україні. Є попередження про ймовірність завдання удару балістики з російського міста Астрахань.