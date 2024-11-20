Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко про ракетну програму України

Щодо ударів по Росії нібито Storm Shadow…

Насамперед хочу зазначити, що станом на сьогодні не було жодної офіційної заяви, ні від США, ні від України щодо того, що Вашингтон погодив з Києвом удари по російських територіях далекобійним ракетним озброєнням. Все що є – це набір різноманітних повідомлень у ЗМІ про те, що було отримано дозвіл на застосування американських ATACMS та британських Storm Shadow, а також теорії, що першими вже завдали удару по Брянській області, за складом боєприпасів у Карачаєві (1046 центр матеріально-технічного забезпечення), а другим, нібито, вдарили по Мар’їно в Курській області, де розміщувався вузол зв’язку.

Дивно де в цій історії загубилися SCALP-EG, на які так само, разом із Storm Shadow, по ідеї, повинні були бути дозволи, але не відволікаємося.

Російська сторона зараз на повну силу публікує деякі уламки нібито ракет Storm Shadow, які російська ППО, що не має аналогів у світі, "успішно" збила в Мар’їно, хоча відео з місця прильотів говорить про зворотне.

Незважаючи на заяви російського Міноборони про те, що все було "успішно" збито, щось вибухало, як у Карачаєві, так і в Мар’їно.

Власне, удари ударами, були то ATACMS чи Storm Shadow, не має значення, як і те, що це могли бути реактивні дрони "Паляниця" або вдосконалена крилата ракета Р-360 ПКРК "Нептун", який напередодні анонсував президент України Володимир Зеленський. Головне те, що ракети досягли мети і досягатимуть надалі.

Трисоткілометрова зона від кордону з Україною для російських військових стає небезпечною. Але це лише прелюдія. Адже вище я поставив питання, а де ж бурхливі тиради ЗМІ про SCALP-EG, тоді як найближчим часом Україна отримає ще й AGM-158 і AGM-154, не виключене в перспективі постачання TAURUS. Чи ми отримаємо дозвіл на застосування і цих засобів по території Росії? Якщо ще не отримали, то так само на цьому наполягатимемо, як мінімум. І не тільки.

Для нас важливим є питання можливості знищення російської авіації в повітряному просторі Росії як сухопутними засобами ППО західного зразка, за допомогою тих же ЗРК Patriot, а також ракетами класу "повітря-повітря" AIM-120C/D AMRAAM для F-16. Дозвіл для цього слід отримати або…

Але, самий цимес у зовсім іншому.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про те, що наступного року Україна матиме можливість виготовити близько 3 тисяч ракет Р-360 і до 30 тисяч ударних дронів. Я коли почув ці цифри, то чесно кажучи, у мене волосся на голові заворушилося. Ми говоримо про виробництво не менше 8 одиниць крилатих ракет на добу та не менше 80 ударних дронів.

Мені складно оцінити та уявити обсяг роботи, ресурс, технічний та технологічний потенціал, який може бути задіяний для такого виробництва, адже це у 4 більше виробництва ракет Х-101 на росії та у 8 разів більше виробництва 3М14 КРМБ "Калібр"!

Але якщо уявити, що це справді реалізовано і в 2025 році ми справді вийдемо на такі масштаби виробництва крилатих ракет і ударних дронів, то можна сказати з упевненістю одне…

Чекає Камчатка, чекає Кронштадт… Чекає Москва і Санкт-Петербург, чекає Грозний і Моздок, Новоросійськ теж чекає.

Планом перемоги може бути тільки тотальний Blackout Москви, тліючі кістяки будівель Кремля, на Луб’янці та Гізодубовій, на Фрунзенській набережній, почорніла держдума Росії і сяючий наскрізними просвітами МЗС Росії.

Власне, якщо сьогодні росія не зупиниться, то сьогоднішні квіточки це була лише прелюдія майбутнього врожаю ягідок.

Мазаль тов!

Джерело: Telegram- канал Олександра Коваленка.