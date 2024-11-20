Ще декілька категорій українців отримають відстрочку від мобілізації

Депутати проголосували за важливі зміни в законодавстві

У середу, 16 листопада, Верховна Рада прийняла законопроєкт №12104. Він передбачає усунення правової невизначеності щодо підстав для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, законопроєкт в цілому та одразу підтримали 304 голосами.

Також прийнято №11531. Цей законопроєкт передбачає "забезпечення рівних прав та можливостей військовослужбовців нарівні із чоловіками, які мають право на відстрочку від призову під час мобілізації в частині права на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення безвісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри".

Документ було ухвалено в цілому 308 голосами.

"Це вже третє виправлення помилки, яку зробили приймаючи закон про мобілізацію", — пише Железняк.

Верховна Рада України ухвалила важливі зміни до законодавства, які дозволяють надавати відстрочку від мобілізації цивільним чоловікам, що перебували у полоні. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Також цей законопроєкт спрощує порядок надання відстрочки тим, чиї близькі родичі зникли безвісти . Відстрочка надаватиметься як родичам осіб, визнаних зниклими безвісти за особливих обставин, так і тим, хто отримав статус "безвісно відсутнього" через суд.

Раніше "Телеграф" писав, що мобілізація продовжиться і в грудні. Кого з чоловіків не призвуть на службу.