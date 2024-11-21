Сколько действительное заключения ВВК и когда повторно проходить медосмотр
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Все зависит от обстоятельств
Прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) является обязательным этапом мобилизации для военнообязанных и резервистов. Эта процедура позволяет определить пригодность к службе.
Срок действия заключения ВВК зависит от условий, в которых он был получен. Согласно постановлению №560 Кабинета Министров Украины, в мирное время справка действительна пять лет.
Если военнообязанный признан пригодным, ему дают мобилизационное распоряжение.
Во время военного положения срок действия справки сокращается до одного года.
Отметим, что резервисты и военнообязанные, прошедшие медосмотр в мирное время и имеющие мобилизационное распоряжение, могут быть призваны на службу во время мобилизации без повторного медицинского осмотра, если у них нет жалоб на здоровье. Граждане, у которых есть жалобы или не проходили медосмотр, направляются на ВВК для оценки состояния здоровья.
Военнослужащие также могут быть направлены на медкомиссию в случае лечения ранений, травм или увечий.
Напоминаем, что процедура ВВК начинается с полного медицинского обследования, которое включает оценку таких физических параметров, как рост, вес, артериальное давление, зрение, слух, а также анализы крови.
Кроме этого, обязательной частью обследования является психологическое тестирование, помогающее выявить возможные психические отклонения, стрессоустойчивость и способность принимать решения в сложных ситуациях.
После завершения медицинского осмотра и психологического тестирования человек получает направление на военно-врачебную комиссию, где врачи окончательно определяют пригодность к службе.
Отметим, продолжительность прохождения ВВК сейчас составляет 14 дней. Ранее военнообязанному давали только 4 дня для прохождения медосмотра, а чтобы признать его непригодным для службы, хватало выводов одной комиссии.
Ранее "Телеграф" писал, что еще несколько категорий украинцев получат отсрочку от мобилизации. Депутаты проголосовали за значительные изменения в законодательстве.