Сколько действительное заключения ВВК и когда повторно проходить медосмотр

Все зависит от обстоятельств

Прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) является обязательным этапом мобилизации для военнообязанных и резервистов. Эта процедура позволяет определить пригодность к службе.

Срок действия заключения ВВК зависит от условий, в которых он был получен. Согласно постановлению №560 Кабинета Министров Украины, в мирное время справка действительна пять лет.

Если военнообязанный признан пригодным, ему дают мобилизационное распоряжение.

Во время военного положения срок действия справки сокращается до одного года.

Отметим, что резервисты и военнообязанные, прошедшие медосмотр в мирное время и имеющие мобилизационное распоряжение , могут быть призваны на службу во время мобилизации без повторного медицинского осмотра, если у них нет жалоб на здоровье. Граждане, у которых есть жалобы или не проходили медосмотр , направляются на ВВК для оценки состояния здоровья.

Военнослужащие также могут быть направлены на медкомиссию в случае лечения ранений, травм или увечий.

Напоминаем, что процедура ВВК начинается с полного медицинского обследования, которое включает оценку таких физических параметров, как рост, вес, артериальное давление, зрение, слух, а также анализы крови.

Кроме этого, обязательной частью обследования является психологическое тестирование, помогающее выявить возможные психические отклонения, стрессоустойчивость и способность принимать решения в сложных ситуациях.

После завершения медицинского осмотра и психологического тестирования человек получает направление на военно-врачебную комиссию, где врачи окончательно определяют пригодность к службе.

Отметим, продолжительность прохождения ВВК сейчас составляет 14 дней. Ранее военнообязанному давали только 4 дня для прохождения медосмотра, а чтобы признать его непригодным для службы, хватало выводов одной комиссии.

Ранее "Телеграф" писал, что еще несколько категорий украинцев получат отсрочку от мобилизации. Депутаты проголосовали за значительные изменения в законодательстве.