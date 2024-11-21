Легендарна Metallica поділилася відео з музикантом із ЗСУ і захопилася його талантом

Талант Столяра підкорює людей по всьому світу

Легендарний американський рок-гурт Metallica поділився у своєму Instagram відео з українським бандуристом-військовослужбовцем ЗСУ Тарасом Столяром. Музикант виконав кавер на хіт Nothing Else Matters та підкорив "металістів".

Тарас Столяр є заслуженим артистом України та учасником "Культурного десанту". Фронтмени Metallica захопилися його грою на 62-струнній бандурі.

Відомо, що рок-гурт опублікував уривок із виступу Тараса Столяра, під час якого він виконав одну з найвідоміших пісень Metallica — Nothing Else Matters ("Все інше не важливо"). Чоловік при цьому грає на 62-струнній бандурі.

Столяр є учасником "Культурного десанту" — підрозділу Збройних сил України, що складається з семи професійних музикантів, які зараз є військовослужбовцями.

"Культурний десант" проводить благодійні музичні тури. Останній з них проходив у США і українські військові артисти дали 170 концертів за два місяці.

Учасники Metallica дізналися про "Культурний десант" від їхнього вокаліста Джеймса Хетфілда і захопилися українськими артистами, які після гастрольного туру знову повернуться на фронт.

Для довідки: Тарас Столяр – заслужений артист України, бандурист та нинішній військовослужбовець 112-ї окремої бригади територіальної оборони Києва. Він також був учасником гурту ONUKA.

Столяр грає на 62-струнній бандурі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що американський метал-гурт Metallica зібрав 1 мільйон доларів для України в рамках кампанії зі збору коштів, організованої World Central Kitchen (WCK).